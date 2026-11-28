Антонели: Исках да изляза последен на пистата

Новият световен шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели се озова начело на колоната за последния опит в третата част на квалификацията - нещо, което той не искаше и не очакваше да се случи.

„Ръсел се справи страхотно - обясни италианецът. - Днес аз имах сериозни проблеми във втория сектор на пистата, просто не успях да събера чистите минавания на завоите в една обиколка.

Our top three in qualifying 🥇🥈🥉 #F1 #QatarGP https://t.co/QCcSRvm3c9 — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

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„Но имах добро усещане за колата в началото на третата част на квалификацията, просто трябва да обсъдим с това това, което стана. Аз исках да изляза последен на пистата, а те ме пратиха първи. Така че трябва да прегледаме това.“

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Снимки: Gettyimages