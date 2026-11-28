Норис: Днес Мерцедес бяха в различна категория в сравнение с нас

Ландо Норис се пребори за третото място в квалификацията за Гран При на Катар, като пред него останаха само двамата пилоти на Мерцедес.

„Мисля, че като отбор се справихме добре с трето и четвърто място в квалификацията - обясни световният шампион за сезон 2025. - Но Мерцедес днес просто бяха прекалено бързи. Те се справиха отлично през целия уикенд и бяха в различна категория в сравнение с нас, така че поздравления.

Carlos ✋ Lando 😁 Another Carlando moment to add to the scrapbook 😍 #F1 #QatarGP https://t.co/pVOC98gT40 — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

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„Моята обиколка беше добра, цялата ми квалификация беше добра, особено в края.

„Пистата е бърза и в бързите завои можеш да натискаш малко повече. Ние не можем да минаваме тези завои на пълна газ, а те могат, така че оттам дойде разликата, но като цяло, добър ден за нас.

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„Не знам дали ще можем да се борим с Мерцедес утре, но ще се опитаме. Когато те са с 4-5 десети от секундата по-бързи от нас, това е сериозна разлика, но пък състезанието е дълго и може да се случат много неща. Ще направя всичко по силите ми.“

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Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages