Ману Гонсалес оцеля и спечели титлата в Moto2

Мануел Гонсалес спечели световната титла в Moto2 за 2026 година, въпреки че завърши зад директния си съперник в спора за титлата Исан Гевара в надпреварата за Гран При на Валенсия, която беше спечелена от Сена Аджиъс. Двамата претенденти за титлата пресякоха финалната линия на четвърта и пета позиция, с което Гонсалес завоюва титлата с аванс от само 2.5 точки.

He didn’t come this far just to give up. ⚡ @18ManuGonzalez is YOUR 2026 #Moto2 WORLD CHAMPION 🏆 #ValenciaGP🏁 https://t.co/xS29k7jmAX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Състезанието започна с два отделни масови инцидента във втория завой, в които големият печеливш беше Гонсалес. Пилотът на ИнтактГП стартира десети, но по чудо остана невредим при всички удари и се изкачи на четвъртата позиция зад Алекс Ескриг, Гевара и съотборника му Аджиъс.

This incident with Holgado, @ivanortola48 and @alonsolopez_21 is being investigated ⚠️ #ValenciaGP 🏁 https://t.co/F1Ef4Yi2Y9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Въпреки множеството паднали пилоти в зоната за сигурност, надпреварата не беше спряна и продължи при зелен флаг. В началните турове на дистанцията от 22 обиколки Ескриг, Гевара и Аджиъс започнаха да се откъсват пред Гонсалес и останалите пилоти зад него, като в четвъртия тур Аджиъс се изкачи на втората позиция, изпреварвайки Гевара в острия втори завой.

SENNA IS PAST IZAN AND MANU IS BACK IN THE POINTS LEAD 🤯 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/x31vp5cWCg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

В шестия тур Гонсалес загуби четвъртото място от Колин Вейер, след като нидерландецът задмина представителя на домакините в осмия завой. Това обърна развоя на шампионата в полза на Гевара, който загуби виртуалната първа позиция в класирането, след като беше изпреварен от Аджиъс по-рано.

COLLIN IS PAST MANU AND THAT'S IZAN AHEAD BY HALF A POINT!! 🤏 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/QAUq53Qo1e — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

В началото на 11-та обиколка Аджиъс поведе, след като изпревари Ескриг в първия завой, а двамата се бяха откъснали на над три секунди преди Гевара. В същото време пилотът на Прамак беше настиган от Вейер и Гонсалес, който се движеше на само половин секунда зад нидерландеца.

Cue the Jaws music. #ValenciaGP 🏁 https://t.co/8xKKmtajad — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

В заключителните пет обиколки Вейер и Гонсалес се залепиха за Гевара, който допусна лека неточност на излизането от последния завой в края на 18-ия тур. Това позволи на Вейер да го задмине на старт-финалната права, което даде титлата на Гонсалес.

VEIJER IS PAST GUEVARA AND THERE'S ALMOST CONTACT 😱 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/ehGeaNYVk1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

До финала Гевара неколкократно се доближи опасно до Вейер, но така и не намери път покрай нидерландеца, с което загуби и спора за титлата, финиширайки четвърти. Отпред Аджиъс спечели с аванс от 2.157 секунди пред Ескриг, а Вейер завърши на 4.908 зад победителя. В крайна сметка Гевара остана на само 0.430 от позицията, която щеше да му донесе световната титла.

IT'S NOW OFFICIAL, MANUEL GONZALEZ IS THE #Moto2 WORLD CHAMPIONNNN 🏆🏆🏆 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/YbX9O8HD7F — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

По този начин с общо актив от 297.5 точки Гонсалес загърби разочарованието от 2025 година и спечели световната титла в средния клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта през сезон 2026. Гевара завърши на 2.5 пункта зад него, а бронзовият медал е за Иван Ортола, който беше сред елиминираните пилоти в масовото меле на старта.

THE EMOTIONSSSSS 🥹🥹 @18manugonzalez #ValenciaGP 🏁 https://t.co/qRxeO7VY9F — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Шести зад Гонсалес завърши Лука Лунета, а в топ 10 на последното състезание за годината в Moto2 влязоха още Хосе Антонио Руеда, Адриан Уертас, Челестино Виети и Даниел Муньос. Зоната на точките на „Рикардо Тормо“ допълниха Филип Салач, Бари Балтус, Тони Арболино, Дениз Ончу и Анхел Пикерс.

На този етап се очаква Гонсалес да се върне в Moto2 през 2027 година, за да защитава своята титла, докато Гевара и Аджиъс ще преминат в MotoGP с отборите на Прамак Ямаха и Tech3 КТМ. Също важи и за Давид Алонсо и Дани Олгадо, които също бяха замесени в масовите мелета в началото, като двамата ще карат съответно за LCR Хонда и Грезини Дукати.

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Снимки: Gettyimages