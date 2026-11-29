Малко не достигна на Марк Маркес да се оттегли от MotoGP с победа

Марк Маркес не успя да се пребори за победата в последното си състезание в MotoGP, след като финишира втори зад Раул Фернандес в надпреварата за Гран При на Валенсия.

The grid bid farewell to @marcmarquez93 ❤️ #ValenciaGP 🏁 | #ThankYouMarc https://t.co/dUveS5bDBE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Маркес не направи най-доброто потегляне от втората позиция на стартовата решетка и за момент се смъкна на четвъртото място. С много агресивна атака в първия завой обаче той успя да поведе, изпреварвайки Фернандес, Марко Бедзеки и Хорхе Мартин.

🚥LIGHTS OUT in #MotoGP 🚥 @marcmarquez93 gets THE HOLESHOT on his farewell GP! #ValenciaGP 🏁 https://t.co/LDu15M4zTZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

В края на втория тур осемкратният шампион загуби лидерството, след като беше изпреварен от Фернандес в последния завой. Впоследствие Маркес беше притиснат и от Бедзеки, но задържа италианеца зад себе си, като в средата на дистанцията от 27 обиколки разликата между Фернандес и Маркес достигна 2.5 секунди.

📈 @25RaulFernandez HITS THE FRONT! #ValenciaGP 🏁 https://t.co/7Dl4TqpPzJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Няколко тура преди финала Маркес успя да се доближи на малко над секунда от лидера, което даде надежда на хилядите по трибуните на „Рикардо Тормо“, че той ще ги зарадва с още една магическа победа. Това обаче не се случи, като в последната обиколка пилотът на Дукати върна газта и пресече финалната линия на 2.200 зад победителя Фернандес.

👀 @marcmarquez93 is now faster than @25RaulFernandez #ValenciaGP 🏁 https://t.co/snUjcJ8KDw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Трети на подиума се качи Педро Акоста, който трябваше да партнира на Маркес в Дукати догодина, но оттеглянето на осемкратния шампион променя това. Бедзеки и Мартин се класираха четвърти и пети пред Ай Огура, Фермин Алдегер, Енеа Бастианини, Фабио Ди Джанантонио и Жоан Мир, които допълниха топ 10. В точките в последното състезание в 1000-кубиковата ера на MotoGP влязоха още Пол Еспаргаро, Диого Морейра, Йоан Зарко, Фабио Куартараро и Лука Марини.

🥇 @25raulfernandez has the honour to be the last winner of the 1000cc era #ValenciaGP 🏁 https://t.co/UK4cK8U39J — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Освен за Маркес, Гран При на Валенсия беше прощална с MotoGP още за Франко Морбидели, Брад Биндър, Алекс Ринс и Джак Милър. Те финишираха съответно 16-ти, 17-ти, 18-ти и 20-ти на „Рикардо Тормо“.

Победата на Фернандес във Валенсия подпечата и историческата първа конструкторска титла на Априлия в MotoGP. С нея марката от Ноале слага край на 6-годишната хегемония на Дукати в този шампионат.

APRILIA WIN THEIR FIRST-EVER #MotoGP CONSTRUCTORS' CHAMPIONSHIP 🏆🇮🇹 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WJli93RDTA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

В генералното класиране Марк Маркес завърши последния си шампионски сезон с общо 459 точки и аванс от 40 пред Бедзеки, който се пребори със съотборника си Мартин за сребърния медал. В крайното класиране двамата пилоти на Априлия са разделени от само 3 пункта.

Въпреки че сезон 2026 тъкмо завърши, пилотите от MotoGP все още не могат да се оттеглят за една напълно заслужена почивка. Те ще се завърнат на пистата във вторник, за да започнат своята подготовка за следващата кампания с еднодневния официален тест на „Рикардо Тормо“. Това ще бъде е неофициалното начало на новата 850-кубикова ера в MotoGP.

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Снимки: Gettyimages