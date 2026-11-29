Рафа Камара с първо наказание във Формула 1

Пилотът на Хаас Рафаел Камара ще бъде преместен с три места назад на стартовата решетка за днешната Гран При на Катар, след като стюардите прецениха, че бразилецът е блокирал своя сънародник Габриел Бортолето в снощната квалификация.

Rafael Camara handed a three-place grid penalty for Sunday's race 📉 Full story 👉 https://t.co/o1tuCfDy2u #F1 #QatarGP https://t.co/RzvNA28zLl — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Инцидентът се е случил в рамките на втория сегмен, когато Камара се е движел с ниска скорост върху идеалната линия в последния завой, прибирайки се бокса. В същото време Бортолето е бил в бърза обиколка, но заради бавния болид на Хаас е загубил време във финалната крива на обиколката.

Shining under the lights in Lusail ✨ #F1 #QatarGP https://t.co/kiIekR9U1U — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Двамата бразилци и представители на техните отбори бяха привикани при комисарите след квалификацията, а разследването на продължи никак дълго. По-малко от 30 минути, след като започна изслушването, стюардите публикуваха своето решение, наказвайки Камара с три места.

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За него това е първо наказание във Формула 1 в неговото трето състезание в световния шампионат. Така пилотът на Хаас ще стартира 18-ти на „Лусайл“, а с по една позиция напред ще минат Нико Хюлкенберг, Карлос Сайнц и Алекс Албон.

Състезанието за Гран При на Катар, 22-ри кръг за сезон 2026 във Формула 1, започва в 18:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages