Корейски гигант също иска да доставя гуми във Формула 1

Южнокорейският производител Ханкук подготвя кандидатура за ексклузивния договор за доставка на гуми във Формула 1 за периода след 2028 година. Все още не е ясно дали Пирели иска да остане и дали Бриджстоун също ще кандидатства.

Италианската компания Пирели е неизменен партньор на Формула 1 от 2011 година насам, когато наследи японския производител Бриджстоун. През по-голямата част от първото десетилетие компанията почти не срещаше сериозна конкуренция при подновяването на контракта си. В последните години обаче ситуацията се промени. След като се оттегли от надпреварата през 2010 година заради оптимизация на разходите след финансовата криза, Бриджстоун отново подаде оферта на предишния търг през 2023 година и подготвя нова за следващата процедура.

❗️ Hankook is already testing an F1 tyre, running an F2 mule car and simulations in preparation to take over from Pirelli and become F1’s official tyre supplier from 2029, The Race has learned. Jon Noble has the info from the Qatar paddock: https://t.co/8O99CrEK09 — The Race (@wearetherace) November 28, 2026

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Според информация на motorsport.com, Ханкук, който в момента е единствен доставчик на гуми за Световния рали шампионат (WRC), структурира оферта за търга, стартиращ догодина. Корейският концерн вече направи един неуспешен опит през 2018 година за цикъла между 2020 и 2023 година, чийто срок по-късно беше удължен заради пандемията.

Настоящият договор на Пирели е валиден от 2025 до 2028 година, след като през миналия юни производителят, ФИА и ръководството на Формула 1 активираха опция за едногодишно удължаване. При предишния търг техническата стабилност беше водещ фактор, а с оглед на предстоящите регулаторни промени през 2030 година кандидатите отново ще трябва да гарантират безпроблемен преход.

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ФИА оценява участниците въз основа на технически капацитет, екологична устойчивост и надеждна логистика. Формула 1 обаче също има тежка дума при вземането на крайното решение по търговски съображения. Пирели инвестира значителни средства в реклама край пистите и подпомага ексклузивни програми за фенове и партньори като демонстрационните обиколки Hot Laps.

Ханкук вече има известен досег с уикендите за Голямата награда, след като доставяше гуми за шампионата W Series през 2021 и 2022 година. Южнокорейската марка развива дейност в моторните спортове повече от три десетилетия, като е била партньор на шампионата DTM, както и на регионални серии във Формула 3 и Формула 4. Компанията осигуряваше гуми и за болидите от третото поколение на Формула Е между 2022 и 2026 година, преди щафетата да бъде поета от Бриджстоун.

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През 2025 година Ханкук стана официален доставчик на Световния рали шампионат, а тази година ФИА го включи в своята глобална партньорска програма. Висши представители на компанията, сред които изпълнителният директор на спортното подразделение Ханкук Компетишън Стивън Чо, присъстваха на няколко състезания през последните два сезона, включително и на старта в Лас Вегас.

По данни на запознати компанията вече е провела изпитания на прототипни гуми с модифициран болид от Формула 2. Предвиждат се още тестове с фокус върху гумите за мокро трасе, целящи да ограничат водната мъгла зад автомобилите. Състезанията на мокра писта в момента са силно затруднени, тъй като отвежданата вода драстично влошава видимостта и често води до прекъсване на надпреварите с червен флаг.

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Партньорството с две големи световни първенства на ФИА и близките отношения с федерацията правят новата кандидатура на Ханкук значително по-убедителна. Опитът от Формула Е е сериозно предимство, тъй като там се използват само две смеси, произведени от устойчиви суровини. Екологията се оказа решаващ фактор за Пирели при миналия търг, след като компанията се ангажира да въведе гуми със сертификат от Съвета за стопанисване на горите.

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Макар централата на компанията да е в Южна Корея, Ханкук разполага с изследователски център в Хановер, Германия, и завод в Унгария, в който в момента се инвестират 450 милиона евро за разширение. За сравнение, Пирели произвежда гумите за Формула 1 в румънския град Слатина, като разполага и с резервни мощности в Измит, Турция. За проекта на корейците вече работи специално сформиран вътрешен екип от 44 специалисти.

Всеки нов кандидат е изправен пред сериозно предизвикателство, тъй като евентуалното му влизане в спорта би съвпаднало с четвъртата година от действащия регламент. Компанията ще трябва да докаже, че може бързо да достигне високото ниво на съществуващия продукт. Настоящите изисквания към гумите са изключително сложни – те трябва да са термично и структурно устойчиви, но същевременно с предвидимо износване, което да гарантира тактическо разнообразие и зрелище на пистата.

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Предстоящата тръжна процедура обаче става още по-интригуваща. Въпреки че като действащ доставчик Пирели разполага с теоретично предимство, съществуваха известни съмнения дали италианският концерн ще се кандидатира отново. Смята се обаче, че положителните отзиви и успехът на последното поколение гуми са подобрили вътрешния климат в компанията, поради което подаването на нова оферта изглежда напълно сигурно.

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„Пирели е ключов партньор на Световния шампионат на ФИА във Формула 1 от дълги години, осигурявайки неизменно високо ниво на представяне, иновации и безопасност на върха на нашия спорт. Това удължаване на контракта до края на 2028 година носи стабилност за първенството“, заяви президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем при обявяването на новия договор през юни.

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Снимки: Gettyimages