Може ли Астън Мартин да привлече Леклер срещу 70 милиона евро на година?

Възможно ли е Шарл Леклер да напусне Ферари и да оглави атаката на Астън Мартин във Формула 1? Напрежението между Леклер и Люис Хамилтън и засилващите се слухове, че в Маранело предпочитат да следват посоката на развитие на колата, зададена от 7-кратния световен шампион, също са част от това предположение.

След случилото се на „Монца“, в Мексико и Лас Вегас, шефовете на Ферари са ядосани на двете си звезди затова, че поставят личните си интереси пред тези на тима и основната вина е на Шарл.

Lando and Oscar showing off their hoop skills 🏀 #F1 #QatarGP @McLarenF1 https://t.co/PbjmhQQSN0 — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

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Леклер наскоро подписа нов договор с Ферари до края на сезон 2030, а се смята, че Хамилтън има опция да остане в Скудерията до края на 2028.

Според списание Tuttosport, мениджърът на Леклер Никола Тод, синът на Жан Тод, вече е установил контакт с Астън Мартин и преговорите са за това Шарл да смени Фернандо Алонсо, когато 45-годишният испанец се оттегли от спорта.

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Това няма да стане през 2027, тъй като двукратният световен шампион ще кара и догодина за Астън Мартин.

Според непотвърдена информация, бъдещият договор на Леклер ще е за 70 милиона евро на година и като бонус ще е възможността той да работи с най-успешния дизайнер в историята на Формула 1 Ейдриън Нюи.

От Астън Мартин коментираха, че с тима „редовно се свързват пилоти, които искат да карат за отбора“, но допълниха, че не коментират „слухове и спекулации“.

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В момента Астън Мартин е на предпоследното място при отборите във Формула 1 и тимът трябва да реши проблемите си със задвижващата система на Хонда, както и Нюи да изчисти концепцията за дизайна на колата по новите правила, които влязоха в сила от този сезон.

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По-рано тази година Леклер обясни, че Тод-младши се грижи за това той да получава нови възможности и да преговаря с всеки, който би могъл да му предложи нещо по-добро във Формула 1. Шарл потвърди, че преди да подпише новия си договор с Ферари е „имало други възможности“, но двете страни бързо са стигнали до разбирателство и той е останал в Маранело.

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Снимки: Gettyimages