Доставчикът на гуми в WRC капитулира пред гнева на Ожие

Вторият сезон на Ханкук като доставчик на гуми в Световния рали шампионат изобщо не започна добре – още на финала на втората отсечка на рали „Монте Карло“ най-голямата звезда в спорта Себастиен Ожие атакува продукцията на фирмата.

Ожие беше изключително фрустриран от работата на гумите на Ханкук в снега и кишата и дори не се опита да скрие гнева си.

„Никога през живота си не съм виждал толкова лоши гуми, направо невероятно“, избухна Ожие на стоп финала, след като загуби над 1 минута спрямо Оливър Солберг в етапа с дължина 23,8 километра.

И Стивън Чо, който е главен изпълнителен директор на Ханкук Компетишън и бивш пилот, дори не се опита да търси извинения след тази атака на Ожие.

„Честно казано, беше ми тежко да чуя това, което каза 9-кратният световен шампион за нашите гуми – призна Чо пред Dirtfish. – Но това са моторните спортове, всеки натиска и се бори и се опитва да постигне максимално добро представяне.

„Ясно е, че представянето на гумите ни не беше на оптималното ниво. Години наред условията в рали „Монте Карло“ бяха доста по-меки, а сега имаше много повече сняг и киша отколкото очаквахме.

„От информацията от пилотите, включително и от Ожие, от миналата година знаехме, че ако има повече сняг и киша, ше имаме проблеми. Надявахме се, че времето няма да е толкова лошо.“

Чо обясни, че развитието на състезателните зимни гуми – с шипове и без, отнема повече време в сравнение с промените, които могат да се направят по сликовете или гумите за макадам. Най-малкото защото тези гуми се използват само в две ралита в началото на сезона, но Чо потвърди, че Ханкук подготвя нова зимна гума, но компанията не е успяла да я осигури за рали „Монте Карло“.

Според Чо, новата зимна гума вече е била изпробвана от заводските отбори с Rally1 автомобили и отзивите са били „положителни“.

Снимки: Imago