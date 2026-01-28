Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доставчикът на гуми в WRC капитулира пред гнева на Ожие

Доставчикът на гуми в WRC капитулира пред гнева на Ожие

  • 28 яну 2026 | 14:05
  • 353
  • 0

Вторият сезон на Ханкук като доставчик на гуми в Световния рали шампионат изобщо не започна добре – още на финала на втората отсечка на рали „Монте Карло“ най-голямата звезда в спорта Себастиен Ожие атакува продукцията на фирмата.

Ожие беше изключително фрустриран от работата на гумите на Ханкук в снега и кишата и дори не се опита да скрие гнева си.

Елфин Еванс: Щеше да е хубаво да се борим за победата в "Монте Карло"
Елфин Еванс: Щеше да е хубаво да се борим за победата в "Монте Карло"

„Никога през живота си не съм виждал толкова лоши гуми, направо невероятно“, избухна Ожие на стоп финала, след като загуби над 1 минута спрямо Оливър Солберг в етапа с дължина 23,8 километра.

И Стивън Чо, който е главен изпълнителен директор на Ханкук Компетишън и бивш пилот, дори не се опита да търси извинения след тази атака на Ожие.

Канкунен за Солберг: Бори се за титлата, извади късмет в събота
Канкунен за Солберг: Бори се за титлата, извади късмет в събота

„Честно казано, беше ми тежко да чуя това, което каза 9-кратният световен шампион за нашите гуми – призна Чо пред Dirtfish. – Но това са моторните спортове, всеки натиска и се бори и се опитва да постигне максимално добро представяне.

„Ясно е, че представянето на гумите ни не беше на оптималното ниво. Години наред условията в рали „Монте Карло“ бяха доста по-меки, а сега имаше много повече сняг и киша отколкото очаквахме.

Кога ще видим следващата атака на Ланча в WRC2?
Кога ще видим следващата атака на Ланча в WRC2?

„От информацията от пилотите, включително и от Ожие, от миналата година знаехме, че ако има повече сняг и киша, ше имаме проблеми. Надявахме се, че времето няма да е толкова лошо.“

Чо обясни, че развитието на състезателните зимни гуми – с шипове и без, отнема повече време в сравнение с промените, които могат да се направят по сликовете или гумите за макадам. Най-малкото защото тези гуми се използват само в две ралита в началото на сезона, но Чо потвърди, че Ханкук подготвя нова зимна гума, но компанията не е успяла да я осигури за рали „Монте Карло“.

Според Чо, новата зимна гума вече е била изпробвана от заводските отбори с Rally1 автомобили и отзивите са били „положителни“.

Ожие за рекорда си в рали "Монте Карло": Това няма да се повтори!
Ожие за рекорда си в рали "Монте Карло": Това няма да се повтори!
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Нови проблеми за Ауди на теста в Барселона

Нови проблеми за Ауди на теста в Барселона

  • 28 яну 2026 | 13:50
  • 497
  • 0
В Уилямс се отказват от класическата премиера на FW48

В Уилямс се отказват от класическата премиера на FW48

  • 28 яну 2026 | 13:20
  • 389
  • 0
Хорхе Мартин няма да кара на теста в Малайзия, но ще бъде на "Сепанг"

Хорхе Мартин няма да кара на теста в Малайзия, но ще бъде на "Сепанг"

  • 28 яну 2026 | 13:12
  • 477
  • 0
И Ферари пропуска днешния тест в Барселона

И Ферари пропуска днешния тест в Барселона

  • 28 яну 2026 | 12:33
  • 718
  • 0
Елфин Еванс: Щеше да е хубаво да се борим за победата в "Монте Карло"

Елфин Еванс: Щеше да е хубаво да се борим за победата в "Монте Карло"

  • 28 яну 2026 | 12:13
  • 377
  • 0
Мика Хакинен: Бях по-добър от Михаел Шумахер

Мика Хакинен: Бях по-добър от Михаел Шумахер

  • 28 яну 2026 | 11:37
  • 4611
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 13175
  • 9
Ботев (Пловдив) 0:0 Спартак (Варна)

Ботев (Пловдив) 0:0 Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 13:51
  • 1828
  • 1
Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

  • 28 яну 2026 | 09:23
  • 16232
  • 29
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 8570
  • 7
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 2124
  • 3
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 157934
  • 44