От VR46 няма да спират Алдегер и Булега за Дукати

Решението на Марк Маркес да сложи край на своята състезателна кариера неочаквано съживи пазара на пилоти в MotoGP в самия край на сезон 2026.

Много е вероятно от Дукати да привлекат един измежду Фермин Алдегер и Николо Булега за съотборник на Педро Акоста през 2027 година. Двамата трябва да си партнират в екипа на VR46 Дукати, но техните договори са с Дукати, което ги прави достъпни за заводския тим.

На кого ще се падне тежката задача да смени Марк Маркес в Дукати?

По време на петъчните тренировки във Валенсия отборният мениджър на екипа на VR46 – Пабло Нието коментира казуса пред официалния канал на MotoGP. Бившият състезател заяви, че тимът няма да пречи на нито един от двамата и добави, че е получил множество обаждания от различни пилоти, интересуващи се от потенциалната възможност да се присъединят към отбора на Валентино Роси.

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„Към момента проектът ни остава непроменен. Имаме договор с Фермин, имаме договор и с Булега. Ще видим какво ще се случи през този уикенд. Предстои ни труден уикенд.



„Трябва да разговаряме с всички и да видим каква е ситуацията. Вярно е, че пилотите имат договори с Дукати, но също така е вярно, че ние имаме договор с Дукати, който включва и пилотите. Затова трябва да проведем разговори. Най-важното е, че сме отбор със заводска подкрепа, което означава, че работим заедно. На този етап не можем да вземем окончателно решение, но трябва да стигнем до такова“, коментира Нието, след което беше попитан дали VR46 ще пречи на Алдегер или Булега, ако те бъдат привикани в Дукати.



„Не. Все още е прекалено рано. Не сме разговаряли по този въпрос. Разбира се, искаме да намерим най-добрия вариант за нас, защото проектът ни е изключително важен. Имаме спонсори, имаме много хора, които стоят зад този проект, така че трябва да проведем разговори, защото в крайна сметка това е много важно и за двете страни. Вярно е, че сме два отделни отбора, но работим заедно. Затова трябва да намерим решение, което е най-добро за всички.



„Разбира се, сега много пилоти се опитаха да се свържат с мен, включително и някои от Moto2. Това е напълно нормално. Когато се появи подобна новина, всеки се опитва да си осигури възможно най-добрата позиция. Всички знаят, че разполагаме с един от най-добрите мотоциклети, така че възможността, която сега се открива пред някой пилот, очевидно представлява огромен шанс за него. Разбирам това, но към момента нямаме никакъв план Б, защото все още не знаем как ще се развият нещата“, завърши отборният мениджър на VR46.

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Снимки: Gettyimages