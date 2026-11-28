КТМ обяви, че се разделя с ветерана Дани Педроса, който напуска австрийския производител след осемгодишен престой.
Педроса стана част от КТМ в ролята на тестов пилот в края на 2018 година, веднага след края на състезателната му кариера в MotoGP. Именно усилията на дребния испанец зад кулисите преобразиха RC16 и позволиха на КТМ да се приближили до челото, след като в първите си години беше във втората половина на класирането.
В последните години обаче Педроса започна да заема второстепенна роля в тестовия екип на КТМ за сметка на Пол Еспаргаро. Тестовата програма на Педроса беше свързана основно с подобряването на надеждността на отделните компоненти, докато Еспаргаро отговаряше за търсенето на по-добро представяне от мотоциклета на КТМ.
„Работата му с Мика (Калио), Пол и целия тестов екип ни помогна да стигнем до нивото, на което сме днес. Талантът му винаги е бил очевиден, за което свидетелстват и впечатляващите му представяния в състезанията, в които участваше с „уайлд кард“, коментира ръководителят на проекта на КТМ Пит Байрер.
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Снимки: Gettyimages