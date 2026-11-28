Дани Педроса и КТМ се разделят

КТМ обяви, че се разделя с ветерана Дани Педроса, който напуска австрийския производител след осемгодишен престой.

Педроса стана част от КТМ в ролята на тестов пилот в края на 2018 година, веднага след края на състезателната му кариера в MotoGP. Именно усилията на дребния испанец зад кулисите преобразиха RC16 и позволиха на КТМ да се приближили до челото, след като в първите си години беше във втората половина на класирането.

Eight years, Countless laps. Immeasurable impact. Thank you, @26_DaniPedrosa 🥷 With immense gratitude for your contribution to our MotoGP project, we thank you for your experience, precision and passion as you conclude your testing role with us at the end of 2026. #ThankYouDani https://t.co/QK9SCtryD9 — RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTM_Racing) November 28, 2026

В последните години обаче Педроса започна да заема второстепенна роля в тестовия екип на КТМ за сметка на Пол Еспаргаро. Тестовата програма на Педроса беше свързана основно с подобряването на надеждността на отделните компоненти, докато Еспаргаро отговаряше за търсенето на по-добро представяне от мотоциклета на КТМ.

Thank you, @26_DaniPedrosa 🥷 MotoGP Hall of Famer, mentor, test rider and a key part of our journey for the past eight years. Red Bull KTM Factory Racing extends its sincere gratitude for your commitment, expertise and dedication all these years. #ThankYouDani https://t.co/EvQ0YXT1AG — RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTM_Racing) November 28, 2026

„Работата му с Мика (Калио), Пол и целия тестов екип ни помогна да стигнем до нивото, на което сме днес. Талантът му винаги е бил очевиден, за което свидетелстват и впечатляващите му представяния в състезанията, в които участваше с „уайлд кард“, коментира ръководителят на проекта на КТМ Пит Байрер.

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Снимки: Gettyimages