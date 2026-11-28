Ландо Норис: Мерцедес са твърде далеч, борим се за третото място в Катар

Пилотът на Макларън Ландо Норис смята, че отборът му се намира в битка за третото място след петъчните свободни тренировки преди състезанието за Гран При на Катар във Формула 1. В двете сесии на пистата "Лусайл" тимът на Мерцедес доминираше, като Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел заеха първите две позиции и в двете сесии.

FP1: 🥇 FP2: 🥇 Kimi had his eye in on Friday 🤩 #F1 #QatarGP https://t.co/foDwY8HU8z — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Във втората свободна тренировка Норис завърши на трето място с изоставане от 0.445 секунди зад най-бързия Кими Антонели. Оценката на британския състезател е, че реалната разлика спрямо темпото на Мерцедес е значително по-голяма.

Шампионът Антонели над всички и в разпокъсаната втора тренировка в Катар

"Не мисля, че сме били по-далеч. Не знам колко ще ни помогне новият под тук в сравнение с Вегас, но довечера ще видим колко можем да спечелим от това. Това няма да бъде разликата, от която се нуждаем. Бих казал, че изоставаме с около шест, седем десети, вероятно седем десети от Мерцедес на обиколка, така че дори не си струва да мислим за тях. Мисля, че спрямо останалите изглеждаме на добро място. Фактът, че утре ще имаме новия под, ще добави малко, но малко винаги е по-добре от нищо", заяви Норис след петъчните тренировки.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages