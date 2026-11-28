Пилотът на Макларън Ландо Норис смята, че отборът му се намира в битка за третото място след петъчните свободни тренировки преди състезанието за Гран При на Катар във Формула 1. В двете сесии на пистата "Лусайл" тимът на Мерцедес доминираше, като Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел заеха първите две позиции и в двете сесии.
Във втората свободна тренировка Норис завърши на трето място с изоставане от 0.445 секунди зад най-бързия Кими Антонели. Оценката на британския състезател е, че реалната разлика спрямо темпото на Мерцедес е значително по-голяма.
Шампионът Антонели над всички и в разпокъсаната втора тренировка в Катар
"Не мисля, че сме били по-далеч. Не знам колко ще ни помогне новият под тук в сравнение с Вегас, но довечера ще видим колко можем да спечелим от това. Това няма да бъде разликата, от която се нуждаем. Бих казал, че изоставаме с около шест, седем десети, вероятно седем десети от Мерцедес на обиколка, така че дори не си струва да мислим за тях. Мисля, че спрямо останалите изглеждаме на добро място. Фактът, че утре ще имаме новия под, ще добави малко, но малко винаги е по-добре от нищо", заяви Норис след петъчните тренировки.
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages