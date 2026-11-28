Верстапен: Ред Бул се нуждае от огромен скок, за да настигне Мерцедес в Катар

Макс Верстапен остана крайно недоволен от поведението на своя болид RB22 след първия ден от тренировките в Катар. Нидерландецът акцентира върху сериозното изоставане спрямо Мерцедес и подчерта, че отборът на Ред Бул има изключително много работа за вършене, ако иска да се бори за силен резултат през този състезателен уикенд.

Пилотите на Мерцедес се оказаха далеч напред на пистата "Лусайл", като доминираха и в двете петъчни сесии. Новият световен шампион Андреа Кими Антонели даде най-добри времена и в двата случая, оставяйки всички останали пилоти далеч зад темпото си.

The cornering speed 🤯 #F1 #QatarGP https://t.co/TTou99ECfM — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

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Най-близо до лидерите се оказаха пилотите на Макларън. Ландо Норис и Оскар Пиастри завършиха съответно трети и четвърти, като и двамата изостанаха с близо половин секунда. Данните от дългите серии от обиколки също показаха подчертано предимство в полза на Сребърните стрели.

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Непосредствено след двете коли на Макларън се наредиха болидите на Ред Бул, управлявани от Верстапен и Хаджар, които имаха пасив от цели пет десети от секундата. Подобно на Макларън, пилотите на Ред Бул записаха най-добрите си обиколки с меките гуми. В същото време нито един от състезателите на Мерцедес не успя да завърши бърза обиколка с най-меката смес заради две прекъсвания с червени флагове. На теория това означава, че както Антонели, така и Ръсел разполагат с още няколко десети аванс в резерв.

В коментара си след края на деня Верстапен посочи баланса на RB22 като ключовия елемент, върху който екипът трябва да работи усилено през нощта: „Все още просто не сме там, където бихме искали. В момента колата се усеща твърде небалансирана. Трябва да опитаме да накараме предницата и задницата да работят заедно, да видим дали можем да решим този проблем.“

Въпреки сериозната разлика с Мерцедес нидерландецът вярва, че само намирането на по-добър баланс може да му позволи да стопи солидна част от пасива.

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„Това е много различно и доста специфично трасе. Пистата не е лесна за намиране на правилните настройки, затова се надявам да се справим малко по-добре. Разликата спрямо Мерцедес е наистина голяма и за преодоляването ѝ ще ни трябва сериозен скок. Смятам обаче, че ако успеем да синхронизираме баланса от наша страна, това вероятно ще компенсира поне половината от времето на обиколка“, допълни той.

Запитан къде точно съперниците правят най-голямата разлика в Катар, Верстапен обобщи: „Те вероятно са много бързи на правите, но също така разполагат и с малко по-добър баланс от нашия в момента. Ние самите не сме доволни от колата си, а когато липсва увереност в болида, е изключително трудно да поддържаш тяхното ниво.“

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Снимки: Gettyimages