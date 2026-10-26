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Бриджстоун има интерес към завръщане във Формула 1

  • 26 окт 2026 | 15:53
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Японският производител на гуми Бриджстоун има сериозен интерес към завръщане във Формула 1, съобщава racingnews365.com.

По информация на изданието, висшестоящи представители на компанията са посетили последните два състезания в Сингапур и Съединените щати. Те са започнали разговори за потенциално завръщане в спорта на Бриджстоун.

За последно японската компания доставяше гуми в световния шампионат през 2010 година, след което беше заменена от Пирели. Настоящият договор на италианската компания е до края на сезон 2028, което означава, че от 2029 година може да има нов ексклузивен доставчик на гуми във Формула 1.

Той се избира чрез конкурс, който се организира от Международната автомобилна федерация (ФИА). Победителят от този конкурс след това започва комерсиални преговори с Формула 1 преди да подпише контракта. Традиционно той е с продължителност от три години.

Бриджстоун доставяше гуми във Формула 1 между 1997 и 2010, като от 2007 японската компания беше ексклузивен доставчик след оттеглянето на Мишлен. По-късно тази година Бриджстоун ще се завърне на международната моторспорт сцена, тъй като компанията е новият доставчик на гуми във Формула Е, а тази програма може да послужи като стъпка към завръщане във Формула 1.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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