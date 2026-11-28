Ще има ли допълнителни ограничения за използването на гумите в Катар?

От Пирели обмислят спешни промени за предстоящото състезание за Гран При на Катар на пистата "Лусайл", след като петъчните свободни тренировки разкриха изключително високо ниво на износване и деградация. Фокусът на инженерите е изцяло върху данните от проведените сесии, а не върху вече установеното правило за максимален пробег от 27 обиколки с един комплект.

A maximum stint of 27 laps per set of tyres has been introduced for this weekend 👀 That means drivers will have to take at least two pit stops during Sunday's race #F1 #QatarGP | More details 👇 https://t.co/IVZWtcnvLR — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Потвърдените данни от петъчните тренировки показват, че гумите са подложени на грейнинг и интензивно износване, засегнало най-тежко предните гуми. При симулация на състезателно темпо с високо количество гориво на предната лява гума е достигнато 100% износване в определени зони след едва 15 обиколки, с цели 12 под лимита.

Lighting up the Lusail track ✨ #F1 #QatarGP https://t.co/x14cgkAdMK — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Грейнингът се наблюдава и при трите налични смеси – C3, C2 и C1, като най-твърдата смес C1 се показва малко по-устойчива. В същото време термичната деградация коства на пилотите до две десети от секундата на обиколка. Допълнителен проблем след петъчните сесии се оказаха откритите срязвания от чакъл по гумите, като едно от спиранията във втория час за подготовка беше наложено заради чакъл по трасето.

"Нивото на грейнинг и износване е по-високо от очакваното преди събитието", заяви главният инженер на Пирели Симон Берра.

The cornering speed 🤯 #F1 #QatarGP https://t.co/TTou99ECfM — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

От Пирели потвърдиха, че оценяват всички променливи за евентуално повишаване на минималното налягане на предните гуми от настоящите 29 psi, възможно до 30 psi. Симон Берра обаче предпочита да не се стига до тази мярка, тъй като по-малката контактна площ на гумата с асфалта може допълнително да влоши грейнинга.

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В момента гумите се анализират детайлно в лабораторията на компанията. При липса на структурни проблеми с целостта им, лимитът от 27 обиколки ще остане в сила. При всички положения за неделното състезание се очаква стратегия с поне три спирания в бокса, особено ако на пистата излезе ранен автомобил за сигурност.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages