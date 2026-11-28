В Италия: Влиянието на Хамилтън расте, той става №1 във Ферари

Влиянието на Люис Хамилтън във Ферари расте с всеки изминал месец, като това се случва на фона на оспорваната му битка с Шарл Леклер на пистата. Но според медиите в Италия, голямата битка между двамата не е толкова за точки и позиции на пистата, а за това кой да №1 в тима въпреки официалната политика на Скудерията, че има „двама първи пилоти“ под ръководството на Фредерик Васьор.

Според информация на вестник La Gazzetta dello Sport, постепенно, но необратимо Хамилтън се превръща в новия лидер на Ферари.

The cornering speed 🤯 #F1 #QatarGP https://t.co/TTou99ECfM — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Може ли Астън Мартин да привлече Леклер срещу 70 милиона евро на година?

В статия с автори Джусто Феронато и Паоло Филисети се твърди, че Хамилтън се превръща в новата „пътеводна светлина“ Ферари, когато става въпрос за експертно мнение и техническа референция при развитието на колата на тима.

Във Ферари търсят отговори след трудния петък в Катар

„Шарл беше публично смъмрен от Васьор след Вас Вегас и той изглежда разтърсен от тези събития. Нервността на Леклер е разбираема, тъй като много фактори сочат, че Хамилтън е новата пътеводна светлина на Ферари по отношение техническото развитие на автомобила на тима.

„От идването си в тима Хамилтън се опитва да предаде на Ферари богатия опит, който е придобил в Макларън и Мередес, като се смята, че Люис е връчил на шефовете на тима папка с поне три документа, в които са описани различни работни методи, политика за комуникация между отделите в тима, процеси за развитието на колата и организация на действията на екипа в рамките на състезателните уикенди.

Шампионът Антонели над всички и в разпокъсаната втора тренировка в Катар

„Люис е поискал бързо внедряване на новите неща по автомобила, паралелно развитие на отделни решения и по-активна роля на пилотите при взимането на решения, свързани с дизайна на колата и стратегическите въпроси.“

Ще има ли допълнителни ограничения за използването на гумите в Катар?

Според изданието, ако Хамилтън се утвърди като основният лидер на проекта при създаването на колата за сезон 2027, това определено е повод за притеснение за Леклер. Най-малкото защото активният принос на Люис за развитието на SF-26 през настоящия сезон вече дава добри резултати и усилията на британеца се ценят все по-високо от шефовете на тима.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages