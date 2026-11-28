Победа на Фийни заплете до краен предел битката за титлата в Суперкарс

Брок Фийни удържа яростната финалната атака на Броуди Костеки и грабна драматична победа в изпълненото с обрати второ състезание в Аделаида състезание, белязано от две излизания на колата за сигурност. Пилотът на Гроув Рейсинг Мат Пейн остана на крачка от подиума, като финишира четвърти непосредствено зад състезателя на Тикфорд Камерън Уотърс.

С този развой водещите трима претенденти за шампионската корона влизат във финалния старт за сезона, събрани в едва 23 точки. Пейн остана начело с 1 точка аванс пред Костеки, а Фийни е трети, на 23 точки от лидера. За победа утре се дават 125 точки.

One more to go and nothing to lose. #Supercars #RepcoSC #Adelaide https://t.co/T38tUqNKtx — Supercars (@supercars) November 28, 2026

„Беше напълно луд ден. Тъкмо бях започнал да се откъсвам пред момчетата зад мен, когато се появи колата за сигурност и направо не можех да повярвам. Истинско чудо е, че спечелихме това състезание. Върнах се на трасето зад Кам, а инженерът ми Марти Шорт ми каза: 'Това е лидерът'. Никога преди не съм влизал в завой с нагласата, че или ще катастрофирам, или ще успея да изпреваря. Знаех обаче, че имам само един-единствен шанс срещу Кам. Атакувах смело и излязох начело. Броуди беше изключително бърз в края, но целият екип заслужава огромно признание. Никога не се предаваме и продължаваме битката – изоставане от двадесет и три точки далеч не означава край", обясни Фийни.

Още при потеглянето спечелилият първата позиция Фийни реагира по-добре от Пейн на влизането в шикана „Сена“. Зад лидерите обаче моментално настана хаос. Чаз Мостарт потегли трудно и се оказа блокиран в колоната, където последва сблъсък гума в гума с Джоуб Стюарт, причинил видими повреди в предната дясна част на неговата Тойота Супра.

Take a bow, Broc Feeney 👏 Setting the stage for tomorrow 👀 #RepcoSC #Supercars https://t.co/Oow1fHseYV — Supercars (@supercars) November 28, 2026

Докато миналогодишният шампион се опитваше да овладее повредената кола на трети завой, Аарън Камерън връхлетя върху задната част на автомобила му. Ударът изхвърли неговия Форд Мустанг директно в оградата от гуми със сила, която временно извади от строя част от телевизионните камери край трасето.

Chaz Mostert shares his perspective on the massive opening lap shunt #RepcoSC #Supercars https://t.co/9BXWmklayY — Supercars (@supercars) November 28, 2026

При рестарта в седмата обиколка Зак Бейтс от Мат Стоун Рейсинг за малко да предизвика нова неутрализация, след като закачи предпазната стена на осми завой. Вторият период с кола за сигурност стана факт в 15 тур след тежък инцидент на Уил Браун. Той разби своя Мустанг на същия завой, след като закачи вътрешната метална ограда и рикошира право във външната стена.

A big one in Adelaide. Thankfully, both drivers walked away. #RepcoSC #Supercars https://t.co/lVy9irp2jt — Supercars (@supercars) November 28, 2026

Жълтите флагове се появиха в момента, в който колоната навлизаше в последната крива, а Джарод Хюз от Еребус Моторспорт поведе голяма група коли към алеята пред боксовете. Големият печеливш от поредицата спирания се оказа Джейдън Оджеда от ПремиЕър Рейсинг, който бе посетил механиците си още в седмата обиколка и така оглави класирането.

Turn 8 claims another victim 😬 Will Brown collects the infamous wall in Adelaide #RepcoSC #Supercars https://t.co/C0Nimmnzu6 — Supercars (@supercars) November 28, 2026

Хюз излезе втори като лидер на пилотите, преминали през питлейна по време на колата за сигурност, водейки Камерън Уотърс, Антън Де Паскуале и Райън Ууд. Първата десетка допълниха Дейвид Рейнолдс, Купър Мъри, Камерън Хил, Джаксън Уолс и Джак Льо Брок. Самият Льо Брок обаче бе освободен преждевременно със закачен маркуч за гориво, който удари механичка от отбора, за което получи наказание за преминаване през бокса.

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Най-потърпевши се оказаха пилотите, които пропуснаха входа за питлейна. Бейтс оглави тази група на 14-о място точно пред фаворитите за титлата Костеки, Пейн и Фийни. Алън пък бе принуден да изчака двойно спиране на отбора си и пропадна до 20-а позиция.

Основните претенденти бързо изпревариха Бейтс и започнаха щурм през по-бавните коли, справяйки се първо със Стюарт, а след това и с Томас Рандъл. В 29 тур Костеки задмина своя съотборник Райлън Грей, след което влезе в оспорван дуел с Джаксън Уолс от Т8, който оказа ожесточена съпротива на девети завой.

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Костеки, Пейн и Фийни продължиха синхронния си поход напред. В крайна сметка Костецки си проби път до шестото място, оставяйки два автомобила буфер между себе си и Пейн, зад когото се движеха Рейнолдс и Мъри.

На преполовяването на дистанцията Оджеда водеше с аванс от две секунди и половина пред Хюз, докато Уотърс изоставаше на три секунди от челото. Ууд заемаше четвъртото място, Де Паскуале бе пети, а зад Костецки в топ десет се намираха Мъри, Пейн, Фийни и Рейнолдс.

Мъри постави началото на вторите спирания в края на 43-ата обиколка, последван тур по-късно от Де Паскуале, докато Оджеда напусна лидерската позиция за обслужване в 45-ия тур.

Фийни пръв от претендентите за трофея смени гуми в 49 обиколка, а малко след това се справи с Ууд след безкомпромисна атака на девети завой. Благодарение на по-краткото време за зареждане с гориво, Уотърс излезе на виртуална първа позиция пред Оджеда и Хюз.

Костеки и Пейн заложиха на дълги серии от обиколки. Пейн влезе за смяна 23 тура преди финала, докато визитата на Костеки в бокса се забави с още две обиколки заради повреда в радиовръзката.

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Докато битката между Уотърс и Фийни се разгаряше с пълна сила, Костеки излезе на пистата точно пред Ууд, но моментално отстъпи позицията на четвърти завой. Само обиколка по-късно Фийни предприе шеметна вътрешна атака срещу Уотърс на същия четвърти завой, оглави колоната и не изпусна победата до карирания флаг.

Благодарение на по-свежите си гуми Костеки бързо се справи със съпротивата на Ууд и продължи устрема си напред в колоната. В същото време Охеда загуби позиции, след като трябваше да зареди повече гориво при второто си спиране в бокса, и това се отрази на темпото му в заключителния етап. Хюз водеше стабилно състезание на пета позиция, но в крайна сметка отстъпи пред напористия Пейн, който си проби път в челната петица след успешна маневра на завой номер 5 при оставащи 17 обиколки.

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Петнадесет тура преди финала Костеки се изкачи до второто място, изпреварвайки Уотърс в участъка между завои 6 и 7, след което веднага се впусна в преследване на лидера Фийни. Малко по-късно, 12 обиколки преди карирания флаг, Пейн стигна до четвъртата позиция след атака срещу Ууд на завой номер 4. Това обаче се оказа таванът за него, тъй като Уотърс вече бе натрупал преднина от две секунди.

Във финалните метри Костеки се доближи плътно до Фийни, но в крайна сметка остана само на 1,7 секунди от триумфа.

Резултати: Репко Суперкарс Чемпиъншип Би Пи Аделаида Гран Финал, Състезание 2

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Снимки: Gettyimages