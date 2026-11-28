Спартак без двама наказани и един контузен за срещата с Янтра

Спартак (Плевен) приема Янтра (Габрово) в среща от 18-ия кръг на Втора лига. Двубоят е в неделя, 29-ти ноември, от 14:30 часа на градския стадион в Ловеч и ще бъде излъчен на живо на онлайн платформата на генералния спонсор на шампионата.

Аут за плевенчани са трима състезатели. Това са наказаните Мартин Трифонов и Пламен Спасов, както и контузеният Антонио Георгиев.

Трифонов получи червен картон в сблъсъка с Несебър, завършил 1:1, а Спасов получи петия си жълт картон за сезона.

Десетима от Спартак (Плевен) не се дадоха срещу Несебър

Антонио Георгиев пък е с много тежка травма от двубоя с Несебър, в който получи счупване на кост на ходилото, която ще наложи обездвижването му за 40 дни.

Надеждите са той да се завърне най-рано за началото на зимната подготовка на отбора.

„Както винаги, подхождаме с респект към съперника. Янтра е опитен, силен и зрял отбор. Но ние винаги излизаме за победа и ще се постараем да ги победим. Знаем силните и слабите им страни. Надяваме се да излезем с успех от двубоя“, сподели старши треньорът на тима Красимир Бислимов.

В първата среща с Янтра този сезон Спартак спечели с 2:0 като гост.

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