АЕК (Ларнака) и Панков загубиха дербито с Пафос и сдадоха първото място

Отборът на Пафос постигна минимална победа с 1:0 като гост на АЕК (Ларнака) в дербито от 3-тия кръг на кипърската Първа дивизия. Единственото и решително попадение на стадион „АЕК Арена“ бе дело на Влад Драгомир в 62-рата минута. Българският полузащитник Иван Панков започна като титуляр за домакините и остана на терена до 77-ата минута, когато бе заменен от Харалампос Кириаку.

Първото полувреме премина в тактическо надхитряне и здрава битка в средата на терена, като двата тима така и не съумяха да открият резултата преди почивката.

Развръзката в мача настъпи след малко повече от час игра. В 62-рата минута, след остро центриране от левия фланг пред вратата на домакините, включилият се от втора линия Влад Драгомир засече топката от воле и я прати неспасяемо в мрежата за 0:1.

Благодарение на този успех Пафос излезе начело в класирането и е лидер със 7 точки. Тимът изпревари именно състава на АЕК (Ларнака), който след първото си поражение за сезона се смъкна на втора позиция с актив от 6 точки.

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