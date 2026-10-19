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Иван Панков се включи от пейката при равенство на АЕК Ларнака

  • 19 окт 2026 | 04:29
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Иван Панков се включи от пейката при равенство на АЕК Ларнака

Арис (Лимасол) и АЕК Ларнака направиха 1:1 в среща от 6-ия кръг на кипърското първенство. Младежкият национал на България Иван Панков се появи като резерва за гостите в 73-тата минута.

Първото полувреме беше равностойно, но Арис поведе с гол на Велко Николич. Сръбският халф се разписа в 21-вата минута с много красив изстрел от границата на наказателното поле. АЕК успя да избегне поражението в самия край на срещата след точен изстрел с глава на резервата Николас Андереген.

В класирането АЕК е на второ място с 13 точки, а лидер с 15 е АЕЛ Лимасол. Арис заема 6-ата позиция с актив от 9 точки.

В следващия кръг АЕК ще посрещне Омония (Никозия), но преди това има мач срещу втородивизионния Хлорака в турнира за Купата на Кипър.

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