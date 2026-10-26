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АЕК (Ларнака) и Панков спечелиха дербито с Омония и поведоха в класирането в Кипър

  • 26 окт 2026 | 22:09
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АЕК (Ларнака) и Панков спечелиха дербито с Омония и поведоха в класирането в Кипър

АЕК (Ларнака) победи Омония (Никозия) с 2:0 в дербито от 7-ия кръг на кипърското първенство и излезе на върха в класирането. Българският защитник Иван Панков започна на резервната скамейка, но се появи в игра в 82-рата минута. Головете за домакините отбелязаха Рияд Баич (49') и Амор Лаюни (68').

Омония имаше отлична възможност да поведе още в 7-ата минута, когато Диони стреля отблизо, но вратарят Алберто Палеари спаси. Домакините също опитаха да създадат опасности, но до почивката резултатът остана непроменен.

В 47-ата минута Диони отново се оказа на отлична позиция, след като получи подаване от Евандро, преодоля Миличевич и излезе сам срещу Палеари. Италианският страж обаче се намеси решително и запази равенството.

Само две минути по-късно АЕК поведе. Мирамон напредна отдясно и подаде към Баич в наказателното поле. Нападателят преодоля Викторос и с точен удар покрай Фабиано откри резултата.

В 64-тата минута Омония беше близо до изравняване, но Евандро уцели напречната греда с удар с глава.

Четири минути по-късно АЕК удвои преднината си след нова атака отдясно. Мирамон центрира в наказателното поле, Мрабти отклони топката с глава, а защитникът Викторос не успя да изчисти. Така тя достигна до непокрития Амор Лаюни, който с хладнокръвен удар покрай Фабиано оформи крайното 2:0.

С победата АЕК събра 16 точки и се изкачи на първото място в класирането, докато Омония остава с 12 пункта.

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