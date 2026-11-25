Холанд не е доволен от представянето на Ман Сити

Нападателят Ерлинг Холанд смята, че представянето на Манчестър Сити не е било достатъчно добро, след като отборът измъкна равенство 2:2 у дома срещу Наполи в Шампионската лига. Раян Шерки отбеляза изравнителен гол в 86-ата минута, като по този начин Сити навакса изоставането си за втори път и избегна поражението от италианския тим. Този резултат продължава разочароващата серия за Сити, който е спечелил само един от последните си седем мача във всички турнири.

Нападателят на Сити Холанд заяви пред TNT Sports: "Опитахме се да натиснем в края за гол, но не успяхме – не беше достатъчно добре, а и им позволихме да стигнат до положения твърде лесно. Не успяхме да контролираме мача и да атакуваме така, както искаме. Футболът е едновременно лесен и труден – когато печелиш, всичко е лесно и знаеш какво да правиш. Когато не печелиш, започваш да поставяш всичко под въпрос. Най-добре би било изобщо да не мислиш, но това не е толкова лесно. Разполагаме с огромно качество; въпросът е то да бъде разкрито от всеки един играч. Трябва да се съвземем, да запазим позитивна нагласа, да внесем енергия на терена и да дадем най-доброто от себе си.“

🗣️ "I have no idea what we were missing. You could feel it in the last few games that there's something that's not clicking fully." @Erling reflects on @ManCity's 2-2 draw with Napoli. 🎤 @AndyKerrtv #UCL | #ManCity https://t.co/Cx2Hzieom3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 24, 2026

След вяло първо полувреме, Сити изостана в резултата в 55-ата минута след гол на бившия нападател на Манчестър Юнайтед Расмус Хойлунд. Аюб Буади върна отбора в мача, но на Сити се наложи отново да догонва, след като Ноа Ланг възстанови преднината на Наполи с красиво изпълнение от воле 14 минути преди края. Изравнителният гол на Шерки беше плод на чудесно индивидуално отиграване, но самият французин отбеляза, че цялостното представяне на отбора е било апатично.

Той сподели: "Не ме интересува дали ще вкарам гол, просто искам да победим. Играхме добре, но без нужната енергия – трябва да правим повече. Днешният мач беше като последните няколко – трябва да работим повече."

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Снимки: Imago