Стилиян Петров със силна позиция след погрома в Марсилия: Българската кръв не е евтина!

Легендата на българския футбол Стилиян Петров излезе с остра и емоционална позиция след грозните сцени по време на двубоя между Олимпик Марсилия и Левски на „Велодром“. Бившият капитан на националния отбор отправи сериозни критики към УЕФА, БФС и ръководството на „сините“, като ги обвини в бездействие и липса на достатъчна грижа за сигурността на българските привърженици. Петров настоя за поемане на отговорност и категорични действия, а в края на обръщението си отправи силно послание към феновете, станали жертва на насилието във Франция.

"Здравейте, български фенове! Без значение кой клуб подкрепяте. Вчера станахме свидетели на грозни сцени на мача Олимпик Марсилия - Левски.

Това не е "сблъсък". Това не е "ексцесия". Това не е "футболно хулиганство".

Това е мъж в черно яке, който държи с две ръце главата на друго момче, за да не го убият с прът. Това е мъж, който се опитва да закрие с тялото си човек, който вече лежи. Това е дим, кръв, паника и хора, които няма накъде да избягат. Това е мъж, който защитава българската жена под атаките на хулигани и агресия, която бе позволена на "Велодром" в Марсилия.

Това са български фенове. На български стадион щяха да ги нарекат "хулигани". В Марсилия ги нарекоха "гости" и ги оставиха да бъдат бити 20 минути без никой да ги защити.

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КЪМ УЕФА

Вие знаехте!

Левски ви предупреди преди три седмици и то писмено, че "Велодром" е опасен. Че квотата за гостуващи фенове е намалена незаконно - от 3 500 на 500, в нарушение на вашия собствен правилник за 5%.

Вие не направихте нищо.

Вие допуснахте мач от Лига Европа да започне, докато на трибуните се извършва опит за убийство. Вие допуснахте съдията да даде начален сигнал, докато български граждани лежат с разбити глави.

Къде беше вашият делегат? Къде беше вашият офицер по сигурността? Къде беше вашият "протокол за спиране на мача"?

УЕФА, вие не сте неутрална организация. Вие сте съучастник. Защото когато знаеш за опасност и не вземеш мерки, това вече не е небрежност. Това е допускане.

И ако утре накажете Олимпик Марсилия с една глоба от 50 000 евро - колкото струва един резервен футболист за една седмица, вие ще кажете на цяла Европа едно: Българската кръв е евтина. Марсилия вън от футбола! Време е за кардинални мерки!

Искаме отговор защо мачът не беше спрян.

Защото ако това се беше случило на английски, немски или френски фенове, УЕФА вече щеше да е спряла турнира.

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КЪМ БФС

Къде сте вие?

Вие сте Българският футболен съюз. Вашата отговорност е да защитавате българския футбол и българските фенове. Особено в чужбина, когато са сами. Независимо кой отбор подкрепят. Днес е Левски, утре ще е ЦСКА, Ботев, Локо Пд, Арда и много други.

Когато 11 българи са в болница във Франция, вие не можете да мълчите. Вие не можете да излезете с две изречения "следим ситуацията" и "осъждаме насилието". Българският фен и достойнството на българския футбол ще бъде защитено.

Вие трябваше да бъдете първият глас в УЕФА. Вие трябваше да вдигнете телефона на Чеферин. Вие трябваше да изпратите официален протест, предупреждение да поискате спешно заседание на Дисциплинарната комисия, да поискате гаранции, че това нямаше да се случи на български отбор.

Вместо това - тишина.

И тази тишина не е случайна. Тя е политика. БФС от години се държи с УЕФА така, както ръководството на Левски се държи с БФС - да не обиди никого. Да си запази лобито. Да си запази мястото на масата. Да си запази гласа за изборите.

Само че днес това "лоби" не защити никого. То защитава само вас.

БФС, вие сте длъжни да кажете ясно: Българският фен не е втора категория гражданин на Европа. Ако вие не го кажете, кой ще го каже?

Ако вие не защитите българските фенове в Марсилия, вие нямате морално право да искате от тях да спазват правилата в София.

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КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА ЛЕВСКИ

Вие сте най-виновни! Защото вие знаехте най-много и направихте най-малко.

Вие знаехте за опасността. Вие пратихте писмо. И после изпратихте 500 души в капан.

Когато ти изпращаш хората си на война, ти не пращаш писмо. Ти осигуряваш защита. Ти изискваш писмена гаранция. Ти казваш: 'Ако не гарантирате сигурността на нашите фенове, ние няма да излезем на терена".

Вие не го казахте. Защото се страхувате. Страхувате се да обидите УЕФА. Страхувате се да загубите "добрите отношения".

Левски винаги е бил голям клуб, защото феновете му са били големи. А вие днес доказахте, че сте малко ръководство на голям клуб.

Вие имате пари за трансфери. Имате пари за заплати. Нямахте смелост за един ултиматум и изисквания за защита на тези 500 фена.

И затова днес един баща в Марсилия трябваше с тялото си да пази сина си, защото вие с писмото си не го опазихте.

И НАКРАЯ - КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ФЕН

На теб, момчето в черното яке от снимките . На теб, който държеше главата на приятеля си. На теб, който не избяга, а остана да пазиш другите.

Ти не си хулиган. Ти си причината българският фен още да съществуват. Ти си причината България още да има футбол.

Ти отиде в Марсилия, защото обичаш. А те те посрещнаха с ножове.

Не си сам. Не и този път.

Не искаме декларации. Искаме отговорност.

УЕФА - да разследва и накаже.

БФС - да защити, а не да мълчи.

Левски - да спре да се снишава и да започне да защитава собствените си фенове безскрупулно.

Защото ако днес приемем, че български фен може да бъде бит безнаказано в центъра на Европа, утре ще приемем, че може да бъде бит навсякъде.

Стилиян Петров".

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