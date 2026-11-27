Лидерите ЦСКА и Лудогорец с гостувания в 13-ия кръг при U17

Лидерите ЦСКА и Лудогорец ще гостуват в срещите си от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Всички двубои от кръга ще се изиграят в събота.

ЦСКА е начело в класирането с 29 точки и гостува на последния Академик Пловдив. Червените постигнаха категорична победа с 4:0 над Септември в предишния кръг и имат най-резултатното нападение в групата с 42 отбелязани гола.

Вторият Лудогорец се изправя срещу Нефтохимик във Ветрен. Разградчани имат 26 точки и са само на три зад водача. В предишния кръг Лудогорец победи Хебър с 3:1, докато Нефтохимик надделя с 3:2 при гостуването си на Локомотив Пловдив.

Третият Национал приема Локомотив Пловдив. Столичният тим има 22 точки, но влиза в срещата след поражение с 0:2 от Черно море. Локомотив е десети с 16 точки.

Левски гостува на Хебър в Пазарджик. Сините също са с 22 точки и заемат четвъртото място. В последния си мач те постигнаха драматична победа с 3:2 над Пирин Благоевград.

Септември ще се опита да се върне на победния път срещу Черно море. Двата отбора са разделени от четири точки, като столичният тим е пети с 21, а варненци са девети със 17.

Славия гостува на Пирин Благоевград. Белите се намират на шестата позиция с 20 точки и записаха минимален успех с 1:0 над Ботев Пловдив в предишния кръг.

ЦСКА 1948, който също има 20 точки, гостува на Етър във Велико Търново. Червените влизат в двубоя след победа с 4:1 над Академик Пловдив.

В останалата среща Ботев Пловдив приема Арда.

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