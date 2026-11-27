Почина вратарят, част от исландската приказка на Евро 2016

Действащият двукратен шампион на Исландия Викингюр Фотболти съобщи за кончината на Ингвар Йонсон. 37-годишният вратар почина в четвъртък след продължителна битка с рака.

„С огромна тъга и дълбока скръб съобщаваме, че нашият скъп приятел и съотборник Ингвар Йонсон, вратар на Викингюр, почина в сряда, 25 ноември, заобиколен от най-близките си хора. Сърцата на клуба и на всички викинги са с неговото семейство и близки. Изказваме най-искрените си съболезнования“, написаха в социалните мрежи от клуба, за който стражът играеше от 2020 година.

Það er með miklum söknuði og djúpri sorg sem við greinum frá því að okkar kæri vinur og samherji Ingvar Jónsson, markvörður Víkings, lést miðvikudaginn 25. nóvember, í faðmi sinna nánustu. Hugur félagsins og allra Víkinga er hjá fjölskyldu hans og ástvinum. Við sendum þeim okkar dýpstu samúðarkveðjur. Virðingarfyllst. Knattspyrnufélagið Víkingur ❤️🖤 — Víkingur Fótbolti (@vikingurfc) November 26, 2026

Йонсон спечели четири титли и три суперкупи с екипа на отбора. Последният му мач за Викингюр бе на 3 май срещу Кефлавик.

В кариерата си стражът е пазил още за исландските Нярдвик и Стярнан, норвежките Старт, Санднес и Сандефьорд, както и за датския Виборг. Йонсон има и осем мача за националния отбор на Исландия, като бе част от селекцията, постигнала историческо класиране за четвъртфиналите на Евро 2016 при дебютното участие на страната на финали на европейско първенство.

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