Действащият двукратен шампион на Исландия Викингюр Фотболти съобщи за кончината на Ингвар Йонсон. 37-годишният вратар почина в четвъртък след продължителна битка с рака.
„С огромна тъга и дълбока скръб съобщаваме, че нашият скъп приятел и съотборник Ингвар Йонсон, вратар на Викингюр, почина в сряда, 25 ноември, заобиколен от най-близките си хора. Сърцата на клуба и на всички викинги са с неговото семейство и близки. Изказваме най-искрените си съболезнования“, написаха в социалните мрежи от клуба, за който стражът играеше от 2020 година.
Йонсон спечели четири титли и три суперкупи с екипа на отбора. Последният му мач за Викингюр бе на 3 май срещу Кефлавик.
В кариерата си стражът е пазил още за исландските Нярдвик и Стярнан, норвежките Старт, Санднес и Сандефьорд, както и за датския Виборг. Йонсон има и осем мача за националния отбор на Исландия, като бе част от селекцията, постигнала историческо класиране за четвъртфиналите на Евро 2016 при дебютното участие на страната на финали на европейско първенство.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google