Челси не може да си позволи нова грешка

Нотингам Форест се изправя срещу Челси в среща от 12-ия кръг на английската Премиър лийг. Двубоят ще се играе на стадион "Сити Граунд" в Нотингам от 22:00 часа. Главен съдия на сблъсъка е Анди Мадли.

Домакините от Нотингам Форест се намират на 17-о място в класирането с актив от 9 точки след 11 изиграни мача (2 победи, 3 равенства и 6 загуби при голова разлика 9:15). В последния си двубой от първенството Форест отстъпиха с 0:2 като гости на Борнемут. Преди това обаче те постигнаха впечатляващ успех у дома срещу Манчестър Сити с 3:1, а в последните си пет мача за първенство регистрираха още загуби от Брентфорд (0:2) и Арсенал (0:1), както и равенство с Ипсуич (1:1).

Челси заема 8-о място в подреждането с 16 точки (5 победи, 1 равенство и 5 загуби, голова разлика 20:20). Воденият от Чаби Алонсо тим преминава през труден период, като загуби последните си два мача във Висшата лига — у дома срещу Лийдс с 1:4 и като гост на Съндърланд с 0:1. Преди това лондончани победиха Манчестър Юнайтед с 2:0 на "Стамфорд Бридж", отпаднаха от Купата на лигата от Ливърпул след дузпи (1:1 в редовното време, 5:6 при дузпите) и отстъпиха на Тотнъм с 0:2.

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В исторически план двата отбора са се изправяли един срещу друг 102 пъти в официални мачове. Преимуществото е на страната на Челси с 43 победи, срещу 28 успеха за Нотингам Форест и 31 равенства. В последните 8 срещи между тях Челси има 3 победи, Нотингам Форест е с 2 победи, а 3 мача са завършили наравно.

През миналия сезон 2025/26 двата тима си размениха по една победа като гости — Челси спечели с 3:0 на "Сити Граунд" през октомври 2025 г., а Нотингам Форест триумфира с 3:1 на "Стамфорд Бридж" през май 2026 г.

Челси няма загуба в последните си 5 гостувания на "Сити Граунд" във всички турнири (4 победи и 1 равенство). От своя страна нападателят на Форест Лиъм Делап се изправя срещу бившия си клуб, след като напусна лондончани през лятото. Делап вече отбеляза два гола за успеха срещу Манчестър Сити по-рано този месец.

В състава на домакините извън сметките поради контузии остават полузащитникът Николас Домингес и защитникът Николо Савона. Добрата новина за Оливър Гласнер е завръщането на бившия играч на Челси Калъм Хъдсън-Одой, който поднови тренировки през седмицата и е готов да се появи в игра.

При Челси списъкът с отсъстващи е доста по-дълъг. Поради контузии срещата пропускат Рийс Джеймс, Максенс Лакроа, Жоао Педро и Йорел Хато. Под въпрос са Мойсес Кайседо, който бе заменен преждевременно срещу Лийдс, и Джейми Гитънс. В състава на лондончани обаче се завърна вратарят Емилиано Мартинес, който вече стартира в предишния кръг.

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Снимки: Gettyimages