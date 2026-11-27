Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо застана пред медиите преди утрешния двубой срещу Алавес от Ла Лига. "Лос бланкос" се намират във феноменална форма и наструпаха десет поредни победи във всички турнири.
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Относно сблъсъка, Моуриньо подчерта, че тимът е напълно концентриран върху вътрешното първенство и не мисли за двубоите от Шампионската лига: „Алавес върши страхотна работа и се намира в спокойна позиция в класирането. Очаква ни тежък мач, в който трябва да излезем и да спечелим трите точки“, заключи португалският треньор.
Моуриньо разкри, че Ферлан Менди отново е на разположение, докато други двама футболисти отпадат от сметките за предстоящия двубой заради вирусно заболяване. „Утре Менди ще бъде на пейката. А щом е там, значи е готов да играе. Разполагаме с трима леви бекове, но завръщането му е чудесна новина за всички. Трент Александър-Арнолд отпада, тъй като е болен. Родриго се намира в доста силен период, но също е болен, а ние предпочитаме болните да са далеч от отбора. Той обаче полага огромни усилия, промени нагласата си и работи здраво. Родриго притежава невероятни качества и остава важна част от един изключителен състав“, обясни португалецът.
Моуриньо отказа да прави директно сравнение между Джуд Белингам и клубната легенда Зинедин Зидан: „Не обичам да сравнявам играчи от различни епохи. Зидан беше един от най-великите на своето време, а Джуд вече е сред най-добрите в съвременното поколение.“
"Моя отговорност е да излезем с пълна концентрация в мачовете, разбира се. Но вече сме започвали мачове много добре... и сме ги приключвали за 30 минути. Това съвършенство – да започнем добре и да завършим още по-добре – е процес. Тук сме от пет месеца и все още ни липсва тази постоянство да започваме добре. Попитах няколко играчи, за да се опитам да разбера нещата, и те ми дадоха много забавен отговор... казаха ми, че ако започнат добре, аз се отегчавам на резервната скамейка“, продължи португалецът.
Ролята на Винисиус в отбора? Това е негов проблем, не мой. Мбапе и Белингам са на същото ниво като всички останали. Ако някой ден седнат на пейката… така да бъде. Колективната цел е над индивидуалната. Разликата се дължи на несравнимото им представяне спрямо останалите. Преди седмици Винисиус трябваше да си тръгне, после се казваше, че е несъвместим с Диоманде... а сега е точно обратното. Нещата не са толкова еднозначни. Вини се е подобрил... и важното е отборът да те обича, независимо от представянето ти. Това е основата на Винисиус, тази структура е създадена от съотборниците му. В момента той вече е на нивото, на което ни помага.
Имаме Куртоа, който прави невероятна разлика и затова е играл във всички мачове, с изключение на един, защото беше болен. А този, който замести Куртоа – Лунинм, се справи перфектно и беше решаващ. Това е силата на отбора. Остават два месеца до голямата суматоха и не искам никой да влиза и излиза. Не искам новини от трансферния пазар“
Запитан за настроенията сред резервите и баланса в отбора, Моуриньо категорично отхвърли твърденията за напрежение сред футболистите, въпреки че Реал Мадрид е начело в класирането след два трудни предишни сезона. „Специално Диоманде и Винисиус не са конкуренти. Няма конкуренция. Всички работим за една и съща цел. Това е едно от най-подценяваните неща през последните пет месеца, а сега вие се опитвате да създадете такова напрежение. Ако утре някой вкара гол, това ще бъде за Реал Мадрид.
Винаги има разочаровани лица, когато някой не играе – никой не обича да остава извън терена. Ставаше постепенно – през предсезонния период често се случват такива ситуации. За пет месеца заедно обаче нямаме нито един проблем в съблекалнята. Всички имат обща цел, а колективният успех категорично надделява над индивидуалното его.“
Треньорът се пошегува и с предстоящите избори в Испания и отсъствието на тренировка в неделя: „Няма да тренираме в неделя. И без това почти нямаме испански играчи – само трима или четирима са“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago