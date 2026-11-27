Моуриньо: Колективната цел в Реал Мадрид е над всяко индивидуално его

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо застана пред медиите преди утрешния двубой срещу Алавес от Ла Лига. "Лос бланкос" се намират във феноменална форма и наструпаха десет поредни победи във всички турнири.

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Относно сблъсъка, Моуриньо подчерта, че тимът е напълно концентриран върху вътрешното първенство и не мисли за двубоите от Шампионската лига: „Алавес върши страхотна работа и се намира в спокойна позиция в класирането. Очаква ни тежък мач, в който трябва да излезем и да спечелим трите точки“, заключи португалският треньор.

🗣️ Mourinho: “Bellingham like Zidane? I don’t like comparing players from different generations. Zidane was one of the best of his generation. Bellingham is already one of the best of his generation.” https://t.co/RUb4XK18SM — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 27, 2026

Моуриньо разкри, че Ферлан Менди отново е на разположение, докато други двама футболисти отпадат от сметките за предстоящия двубой заради вирусно заболяване. „Утре Менди ще бъде на пейката. А щом е там, значи е готов да играе. Разполагаме с трима леви бекове, но завръщането му е чудесна новина за всички. Трент Александър-Арнолд отпада, тъй като е болен. Родриго се намира в доста силен период, но също е болен, а ние предпочитаме болните да са далеч от отбора. Той обаче полага огромни усилия, промени нагласата си и работи здраво. Родриго притежава невероятни качества и остава важна част от един изключителен състав“, обясни португалецът.

Моуриньо отказа да прави директно сравнение между Джуд Белингам и клубната легенда Зинедин Зидан: „Не обичам да сравнявам играчи от различни епохи. Зидан беше един от най-великите на своето време, а Джуд вече е сред най-добрите в съвременното поколение.“

🚨 Mourinho: “Vinicius? I find it difficult to answer some of your questions because I’m not looking for an "ideal starting eleven", it doesn’t exist. A few weeks ago, the talk was that he should leave, then that he was incompatible with Diomandé... and now it’s the complete opposite. Things aren’t that linear. Vini has improved and the fact that the group likes him, regardless of his individual performance, is what matters. That has been the foundation for Vinicius, his teammates created that structure for him. Right now, he’s at a level where he’s genuinely helping us... everything else is secondary.” — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 27, 2026

"Моя отговорност е да излезем с пълна концентрация в мачовете, разбира се. Но вече сме започвали мачове много добре... и сме ги приключвали за 30 минути. Това съвършенство – да започнем добре и да завършим още по-добре – е процес. Тук сме от пет месеца и все още ни липсва тази постоянство да започваме добре. Попитах няколко играчи, за да се опитам да разбера нещата, и те ми дадоха много забавен отговор... казаха ми, че ако започнат добре, аз се отегчавам на резервната скамейка“, продължи португалецът.

Ролята на Винисиус в отбора? Това е негов проблем, не мой. Мбапе и Белингам са на същото ниво като всички останали. Ако някой ден седнат на пейката… така да бъде. Колективната цел е над индивидуалната. Разликата се дължи на несравнимото им представяне спрямо останалите. Преди седмици Винисиус трябваше да си тръгне, после се казваше, че е несъвместим с Диоманде... а сега е точно обратното. Нещата не са толкова еднозначни. Вини се е подобрил... и важното е отборът да те обича, независимо от представянето ти. Това е основата на Винисиус, тази структура е създадена от съотборниците му. В момента той вече е на нивото, на което ни помага.

🚨 Mourinho: “Diomande and Vinicius? It’s not a matter of competition, we’re all in this together and we all want the same thing. We share the same goal, there’s no such thing as 'competition' between us. It’s something that took a great deal of effort to build, and while it’s often undervalued, it’s actually one of the most important things: having the team function as a cohesive group. We’re achieving stability, yet it seems your goal is to sow doubt. No one on the team is interested in that.” — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 27, 2026

Имаме Куртоа, който прави невероятна разлика и затова е играл във всички мачове, с изключение на един, защото беше болен. А този, който замести Куртоа – Лунинм, се справи перфектно и беше решаващ. Това е силата на отбора. Остават два месеца до голямата суматоха и не искам никой да влиза и излиза. Не искам новини от трансферния пазар“

Запитан за настроенията сред резервите и баланса в отбора, Моуриньо категорично отхвърли твърденията за напрежение сред футболистите, въпреки че Реал Мадрид е начело в класирането след два трудни предишни сезона. „Специално Диоманде и Винисиус не са конкуренти. Няма конкуренция. Всички работим за една и съща цел. Това е едно от най-подценяваните неща през последните пет месеца, а сега вие се опитвате да създадете такова напрежение. Ако утре някой вкара гол, това ще бъде за Реал Мадрид.

🗣️ Mourinho: “Dressing room dynamic? You’ll always encounter some sour faces, but so far, I haven’t had any issues within the squad. We’ve been together for five months now, and there haven’t been any problems. Issues might arise, but if they do, the group itself will absorb them, I don’t even think they’ll reach me. I can see that everyone shares a common goal. The collective objective will outweigh any sour faces.” — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 27, 2026

Винаги има разочаровани лица, когато някой не играе – никой не обича да остава извън терена. Ставаше постепенно – през предсезонния период често се случват такива ситуации. За пет месеца заедно обаче нямаме нито един проблем в съблекалнята. Всички имат обща цел, а колективният успех категорично надделява над индивидуалното его.“

🗣️ Mourinho: “We don’t have any Spanish players (laughs). 3 or 4. So they can’t go to vote or serve at the polling station.” https://t.co/DYLBgNDhRl — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 27, 2026

Треньорът се пошегува и с предстоящите избори в Испания и отсъствието на тренировка в неделя: „Няма да тренираме в неделя. И без това почти нямаме испански играчи – само трима или четирима са“.

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Снимки: Imago