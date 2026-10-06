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  2. Пирин (Благоевград)

Пирин остава без лиценз

  • 6 окт 2026 | 07:02
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Пирин остава без лиценз

Лицензионната комисия към БФС почти сигурно ще отнеме професионалния лиценз на закъсалия Пирин (Благоевград), твърди "Тема Спорт". През уикенда "орлетата" най-накрая изживяха малка радост – победиха след продължения с 3:2 като гост третодивизионния Локомотив (Мездра) за Купата на България и се класираха за 1/16-финалите в турнира. Това бе първият им успех през кампанията, след като във Втора лига имат 11 поредни загуби.

От централата са погнали благоевградчани. Преди старта на сезона те получиха условен лиценз заради задължения към НАП. Поради това подлежат и на периодична проверка. Дълговете на клуба към агенцията за приходите бяха в размер на 205 600 евро и явно продължават да се трупат, защото поради неплатени заплати доста от футболистите вече напуснаха. В момента са ползвани и 16-годишни играчи. Именно такъв бе герой в Мездра – Кирил Пецев реализира победното попадение.

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В началото на миналия месец босът на Пирин Георги Калпакчиев официално обяви, че ще се оттегли от клуба и ще прехвърли безвъзмездно акциите си, както ги е получил. Желание да ги вземат заявиха ветерани на орлетата, сред които Петър Михтарски и Мирослав Митев, които са подкрепени и от местни бизнесмени. Калпакчиев обаче така и не им ги джироса.

В Благоевград се говори, че сегашното ръководство е заявило готовност да направи плащане от 49 000 към НАП, но засега това не се е случило. И това най-вероятно ще коства лиценза на клуба.

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