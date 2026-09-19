Бизнесмен подаде ръка на Пирин в труден момент

Ръководството на Пирин (Благоевград) изказа своята благодарност към бизнесмена - Николай Ризов, който покри разходите на футболистите и треньорите за настаняване.

"Огромна благодарност към Николай Ризов!



Искаме да изкажем своята искрена благодарност към Николай Ризов за подкрепата и жеста, който направи към футболистите и треньорския щаб на Пирин. В трудни моменти се познават истинските хора - тези, които застават зад отбора и помагат не само с думи, а с действия.



Покриването на разходите на футболистите и треньорите за настаняване е жест, който заслужава огромно уважение и признателност.



Благодарим за доверието, подкрепата и отношението към хората, които защитават честта и името на Пирин! Респект, Николай Ризов! Благодарим ти", написаха от клуба.

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