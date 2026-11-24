Рованпера очаква разместване на силите в WRC през 2027

Двукратният световен шампион Кале Рованпера прогнозира сериозни размествания в йерархията на Световния рали шампионат от следващия сезон с въвеждането на новия технически регламент.

През 2027 влизат в сила изцяло обновени правила – първата кардинална промяна от 5 години насам, когато автомобилите от клас Rally1 замениха предишното поколение рали машини WRC+. Сега мощността и аеродинамиката са редуцирани до нива, много по-близки до тези в клас Rally2, въпреки че тръбната пространствена рама от поколението Rally1 се запазва.

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Рованпера, който се завръща в световния шампионат с частична програма за отбора на Газу Рейсинг Тойота след сезон извън надпреварата през 2026 г., смята, че новото поведение на колите ще пренареди баланса между състезателите.

„Стилът на каране със сигурност ще трябва да бъде различен - сподели Рованпера пред Dirtfish. - Това винаги е най-интересният елемент при въвеждането на нови коли и регулации. В момента никой от пилотите не знае дали новата машина ще му пасне, или не. Ще видим през следващия сезон. Както обикновено, новите правила подхождат на едни състезатели и стилове на управление повече, отколкото на други. Не зная къде точно ще се позиционирам аз, но всеки се надява промените да работят в негова полза.“

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Междувременно Оливър Солберг, който започна и завърши ерата на Rally1 като заводски пилот, но прекара междинните три сезона в надпреварите от клас Rally2, може да се окаже в изгодна позиция заради новата посока на развитие.

„Новите автомобили са коренно различни от Rally1 колите - допълни Солберг. - Участието с Rally1 автомобил през този сезон беше огромно предизвикателство, изискващо светкавично трупане на опит за всяко състезание. Въпреки върховете и спадовете, усещането, че притежаваш скоростта и уменията за битка за титлата, носи огромна увереност за следващата година на база целия този натрупан багаж от знания.“

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Шведският пилот подчерта, че управлението на колите за 2027 г. се доближава силно до това в Rally2: „Автомобилът е много по-нестабилен и свободен на пътя, без сериозно аеродинамично притискане. Обичам колата да се пързаля, така че за мен е далеч по-забавно. Дори колата да е сравнително по-бавна, удоволствието зад волана е налице, а това е най-важното. Като представяне поведението е много близко до Rally2, така че вярвам, че мога да извлека предимство и да се адаптирам бързо.“

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Снимки: Gettyimages