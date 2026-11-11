Шкода си осигури европейския рали шампион за новия сезон?

През 2027 година Световният рали шампионат (WRC) навлиза в нова ера с влизането в сила на новите технически правила - новите Rally1 автомобили са базирани на добре познатите Rally2 коли и разликите между тях се очаква да са малки.

Тойота е единственият производител с автомобили по новите правила - Yaris и Celica, а конкуренцията ще разчита доработени и подобрени Rally2 автомобили или нови коли, създадени от „тунери“, които използват компоненти от други компании, но пак отговарят на правилата на Rally1.

Teemu Suninen on SS3 🤯🤯🤯 #FIAERC | #RaliCeredigion 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 https://t.co/eD6wfYOUd5 — FIA European Rally Championship (@FIAERC) September 4, 2026

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А опитните пилоти, които могат да компенсират по-малката мощност и да изпъкнат с постоянство и скорост стават все по-ценни. Като новият европейски рали шампион Теему Сунинен.

Финландецът посвети сезон 2026 на това да се върне в елита на ралитата и го направи по впечатляващ - титла на Европа и много силна кампания в WRC2, където също беше претендент, но за световната титла.

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Kaksi rallin EM-kultaa Suomeen 🇫🇮. Teemu Suninen - Antti Haapala Ville Vatanen - Joonas Ojala 🏆 https://t.co/Dy5azRBF8T — Jarno Saari (@SaariJarno) September 6, 2026

След края на сезона в ERC Сунинен тества Ланча Ипсилон HF Integrale Rally2 в Испания, а след това и прототипът на Project Rally One във Франция - един от новите проекти на тунери.

В крайна сметка обаче, според списание Auto Trends, Шкода Моторспорт е компанията, която е успяла да се договори с Теему за сезон 2027 и той отново ще кара за чешката марка, вече в WRC.

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A long-awaited return to victory 🇵🇹 After an intense weekend on Portugal’s gravel, Teemu Suninen and Janni Hussi claim #WRC2 honours, with Teemu taking his first WRC2 win since 2022! #WRC | #RallydePortugal 🇵🇹 https://t.co/bX2ofNb9rH — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) May 10, 2026

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Снимки: Imago