Перуджа и Лубе в нов титаничен сблъсък! Ще вземат ли реванш Мони и Алекс?

Волейболните емоции в италианския елит продължават с пълна сила. Поради ангажиментите на „Блок Девълс“ на Световното клубно първенство в Полша между 10 и 15 декември, 10-ият кръг на СуперЛига Кредем Банка ще бъде изтеглен по-рано. Това осигурява на феновете истински спектакъл в делничен ден – в четвъртък от 21:30 часа препълнената зала „Пала Бартон Енерджи“ ще посрещне дербито между Сър Суса Скай Перуджа и Кучине Лубе Чивитанова, което ще бъде предавано пряко по MAX Sport 2.

Двубоят е директно повторение на драматичния финал за Суперкупата на Италия „Дел Монте“, игран на 15 ноември в зала „ПалаРаски“ в Парма. Тогава тимът от Перуджа сътвори впечатляващ обрат от 0:2 до 3:2 гейма срещу състава от регион Марке, за да вдигне осмата си Суперкупа. Това бе и единадесетият спечелен финал от единадесет възможни за старши треньора Анджело Лоренцети начело на тима от Умбрия.

Братя Николови изпуснаха първи трофей в Италия! Перуджа с невероятен обрат срещу Лубе за Суперкупата

Предстоящата среща ще бъде под номер 80 в историята на съперничеството между два от най-титулуваните клубове на века. Перуджа води в преките двубои във всички турнири с 43 победи срещу 36 за Чивитанова. Домакините са без загуба и оглавяват временното класиране с 19 точки (и мач повече), вдъхновени от силните изяви на Фере Регерс и категоричния успех с 3:0 като гост на Пиаченца.

Мони Николов преди дербито Перуджа - Лубе: Искаме да спечелим дори на толкова трудно място

Гостите от Чивитанова обаче пристигат с амбиция за реванш и подкрепата на над 100 свои привърженици от фракцията „Предатърс“. Братята Александър и Симеон Николови са готови за битка, а тимът им е фактически лидер с пълен актив от 18 точки от 6 изиграни срещи. В последния си мач „червено-белите“ постигнаха чиста победа над Тинет Прата ди Порденоне, като централният блокировач Джаксън Хау заслужи приза за MVP.

Алекс Николов: Приоритетът е отборен трофей

Мачът предлага и редица индивидуални постижения:

Олег Плотницки ще запише своя мач номер 200 в редовния сезон на СуперЛигата. Агустин Лосер е само на 4 успешни блокади от границата от 300 блока в първенството.



Александър Николов се нуждае от 9 успешни атаки, за да достигне кота 100 точки от атака през настоящата кампания.



Ерик Льопки е на 11 точки от границата от 100 отбелязани точки за сезона. Матия Ботоло и Александър Николов преследват предни позиции сред най-резултатните играчи на Чивитанова, докато Себастиан Соле атакува шестото място във вечната ранглиста на реализаторите на Перуджа.Детайли за срещата:

Симеон Николов: На 15 години бях малко по-добър от брат ми Алекс

Изтеглен мач от 10-ия кръг на редовния сезон в СуперЛига Кредем Банка

Четвъртък, 26 ноември 2026 г.,



21:30 ч. Сър Суса Скай Перуджа – Кучине Лубе Чивитанова



Съдии: Винченцо Карчоне, Марко Дзаватер (трети рефер: Джорджа Адамо)

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