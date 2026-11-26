Деница Ангелова с 8 блокади и 14,5 точки при победа на Маями

Българската волейболистка Деница Ангелова изигра силен мач за своя университетски отбор Маями Хърикейнс в американското университетско първенство (NCAA).

Маями се наложи като гост над Северна Каролина Стейт с 3:1 (25:20, 25:20, 30:32, 25:21) в двубой от конференция ACC.

Деница Ангелова игра и в четирите гейма и се отличи с 14,5 точки (1 ас, 1 самостоятелна блокада, 7 съвместни блокади, 9 успешни атаки и 2 спасени топки в защита).

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Българската централна блокировачка бе най-добра на блокада в двубоя с общо 8 участия в успешни блокади.

Най-резултатна за победителките бе Рут Мартинес с 25,5 точки (5 съвместни блокади, 33,3% ефективност в атака и 17 спасени топки в защита).

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Азия Харви добави 19 точки (2 съвместни блокади, 30,8% ефективност в атака), а сръбкинята Соня Данилович се отличи с 11 точки.

Разпределителката Ариана Родригес записа 55 асистенции, а либерото Габи Аройо се отличи с 20 спасени топки в защита.

Маями демонстрира сериозно превъзходство на блокада (14:8), в атака (23,2% срещу 18,6% ефективност) и от сервис (4:2).

За домакините Бритни Силвър и София Грум реализираха по 13,5 точки, а Джордан Смит добави 12 точки.

С осемте си участия в успешни блокади Деница Ангелова изравни личния си рекорд в NCAA, потвърдиха от официалния сайт на университета в Маями.

Българката е световна шампионка за девойки до 19 години от 2025 година, когато бе избрана и за най-добра централна блокировачка на първенството.

След успеха Маями е с актив от 17 победи и 11 загуби, като в конференция ACC възпитаничките на Хосе „Кено“ Гандара имат впечатляващите 15 победи и само 4 поражения.

В последния си двубой от редовния сезон Деница Ангелова и съотборничките ѝ ще приемат №19 в националната ранглиста Северна Каролина на 27 ноември от 20:00 часа българско време.

Маями има реални шансове да получи покана за участие във финалната фаза на NCAA, а евентуална победа над Северна Каролина би затвърдила кандидатурата на тима.

САЩ, NCAA – КОНФЕРЕНЦИЯ ACC

СЕВЕРНА КАРОЛИНА СТЕЙТ – МАЯМИ 1:3 (20:25, 20:25, 32:30, 21:25)

СЕВЕРНА КАРОЛИНА СТЕЙТ: Ева Лонг 5,5, Джордан Смит 12, Ребека Ринг 8,5, Бритни Силвър 13,5, София Грум 13,5, Талия Франком 4,5 – Кейт Килпатрик (либеро) (Клара Вондран 2, Зузана Мачейевич, Лорна Кер, Нора Буш 5,5, Елайса Вилар)

Старши треньор: МЕГАН УОРГО-КЪРНИ

МАЯМИ: Ариана Родригес 4,5, Рут Мартинес 25,5, Соня Данилович 11, Азия Харви 19, Логан Уайли 7,5, ДЕНИЦА АНГЕЛОВА 14,5 – Габи Аройо (либеро) (Оливия Дърст 2, Сталена ван Дойсен)

Старши треньор: ХОСЕ „КЕНО“ ГАНДАРА.

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