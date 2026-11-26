Виктория Нинова и Синсинати с категорична победа в САЩ, запазиха шансове за финалите на NCAA

Българската волейболистка Виктория Нинова и нейният университетски отбор Синсинати Беъркетс записаха категорична победа в американското университетско първенство (NCAA).

Синсинати се наложи у дома над Тексас Тек с 3:0 (25:17, 25:11, 25:21) в двубой от конференция Big 12, игран пред 1973 зрители.

Българското либеро Виктория Нинова изигра и трите гейма и се отличи с 1 ас, 7 спасени топки в защита, 5 асистенции и нито една грешка при посрещане.

Възпитаничките на Даниела Томич демонстрираха сериозно превъзходство в нападение, като записаха 50% ефективност в атака срещу 20,2% за съперничките си.

Най-резултатна за победителките бе Сидни Нолан с 20 точки (1 ас, 58,1% ефективност в атака).

Изи Бузиняни добави 12 точки (1 ас, 29,2% ефективност в атака и 8 спасени топки в защита).

Разпределителката Анди Спайс се отличи със 7,5 точки (1 ас, 75% ефективност в атака), 37 асистенции и 8 спасени топки в защита.

За гостенките от Тексас Тек най-резултатна бе Елия Динсмор с 8 точки (1 ас, 11,1% ефективност в атака), а Гретчен Сигман добави 7,5 точки (41,2% ефективност в атака).

Виктория Нинова прави впечатляващ дебютен сезон в американското университетско първенство. Преди двубоя с Тексас Тек българката заемаше третото място в конференция Big 12 със средно 4,02 спасени топки в защита на гейм.

Българското либеро притежава и двете най-добри индивидуални постижения по този показател в конференцията през настоящия сезон – 34 спасени топки срещу Аризона и 32 срещу Канзас Стейт.

След успеха Синсинати е с актив от 13 победи и 14 загуби, от които 6 победи и 11 поражения в конференция Big 12.

Виктория Нинова и съотборничките ѝ запазиха теоретични шансове за участие във финалната фаза на NCAA, в която ще се включат 64 отбора.

Синсинати трябва да победи №20 в националната ранглиста Бейлър в последния си двубой от редовния сезон, за да изравни баланса си на 14 победи и 14 загуби и да се надява на покана от селекционната комисия.

Дори при успех над Бейлър обаче шансовете за продължаване напред остават малки.

Двубоят между Синсинати и Бейлър ще се проведе на 27 ноември от 20:00 часа българско време.

Окончателният списък на участниците във финалната фаза на NCAA ще бъде обявен на 29 ноември.

САЩ, NCAA – КОНФЕРЕНЦИЯ BIG 12

СИНСИНАТИ – ТЕКСАС ТЕК 3:0 (25:17, 25:11, 25:21)

СИНСИНАТИ: Анди Спайс 7,5, Сидни Нолан 20, Изи Бузиняни 12, Нина Скрука 7, Лигия Уилямс 6,5, Татяна Симеунович 4 – ВИКТОРИЯ НИНОВА-либеро 1 (Ейва Ледебур, Кайла Хостетлър)

Старши треньор: ДАНИЕЛА ТОМИЧ

ТЕКСАС ТЕК: Кейтлин Кокран, Елия Динсмор 8, Авия Русо 7, Гретчен Сигман 7,5, Тейтъм Джонсън 4, Шелби Игнаш 1 – Емили Контрерас-либеро (Ейва Джонсън, Тейлър Кук, Фейт Джордан 5,5, Маделин Смодърман, Сара Боукът 3, Кейла Робъртсън 2, Маги Бойд)

Старши треньор: АЛИСА БЛЕЪР.

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