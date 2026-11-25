Симеон Николов: На 15 години бях малко по-добър от брат ми Алекс

Разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов направи любопитно признание за своя по-голям брат Александър Николов в забавно интервю пред италианската медия Tutto Volley.

Мони Николов отговори на серия от провокативни твърдения, свързани с волейбола, живота извън игрището и съперничеството между братята.

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На въпрос дали по-малките братя са по-добри от по-големите, българският национал отговори утвърдително и обясни какво предимство му е дало присъствието на Алекс в неговото развитие като волейболист.

„Съгласен съм! Не защото искам да се пошегувам с брат ми, но смятам, че когато си по-малък, когато си дете и имаш по-голям брат или сестра, можеш да наблюдаваш как правят нещата. Точно това направих аз. Той винаги е бил сам, правил е всичко сам, учил се е сам. Аз обаче имах възможността да наблюдавам как го прави той и да се уча от него, когато бях по-малък“, заяви Симеон Николов.

„Ще ви дам един пример. Според мен, когато той беше на 15 години и когато аз бях на 15 години, аз бях малко по-добър от него. Просто защото играех с по-големи от мен, играех с него и виждах как се правят нещата“, добави разпределителят.

Мони призна още, че Александър активно му е помагал в неговото волейболно развитие.

„Той ми обясняваше, защото и той искаше да се науча как се прави всичко. Аз също го питах.“

Симеон Николов категорично защити и заниманията на професионалните спортисти извън волейболното игрище, включително създаването на съдържание в социалните мрежи.

„Не може да имаш само волейбол в живота си. Трябва да правиш нещо, което те забавлява, нещо, което искаш да правиш след края на тренировката. Не може просто да се прибереш вкъщи и да чакаш тренировката на следващия ден. Според мен трябва да има баланс. Така ще бъдеш по-щастлив, а когато си щастлив, със сигурност играеш по-добре на игрището“, категоричен бе българският национал.

Разпределителят разкри още, че изпитва много по-голямо удоволствие от отбелязването на директна точка от сервис, отколкото от успешна блокада.

„Когато направиш ас, си съвсем сам. Направил си всичко сам. На мен повече ми харесва да изпълнявам сервис, по-забавно ми е. Не обичам толкова много да скачам на блокада“, сподели с усмивка Мони Николов.

Младият български волейболист коментира и промените в правилата, свързани със задържането на топката при пускане, като призна, че въпреки отражението им върху неговата игра, ги одобрява.

„Намерих друг начин да печеля точки. Скачаш и забиваш! Така играта ми харесва повече. Според мен е и по-красива за гледане“, завърши Симеон Николов.

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