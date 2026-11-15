Братя Николови изпуснаха първи трофей в Италия! Перуджа с невероятен обрат срещу Лубе за Суперкупата

Националите Александър и Симеон Николови изпуснаха страхотна възможност да спечелят заедно първи трофей в Италия, след като с техният Кучине Лубе (Чивитанова) загубиха големия финал за Суперкупата на страната.

Воденият от Джампаоло Медей тим допусна тежък и пълен обрат от 2:0 до крайното 2:3 (25:21, 25:22, 22:25, 22:25, 13:15) срещу Сър Суса Скай (Перуджа) във финала на финалната четворка на турнира, игран тази вечер пред близо 4300 зрители в зала "Пала Раски" в Парма.

Така Лубе не успя да спечели трофея отново след далечната вече 2014-а година.

Перуджа пък успя да защити Суперкупата на Италия, която спечели за 5-и пореден и рекорден 8-и път в своята история.

Срещата бе гледана на живо от президентът на БФВ Любомир Ганев и бившият капитан на България Владимир Николов.

Алекс Николов изигра страхотен мач за Лубе и заби 28 точки (5 аса!, 1 блок и 51% ефективност в атака - +17).

В същото време Симеон Николов добави 4 точки (2 блока, 1 ас - -4).

Матиа Ботоло (2 блока, 2 аса, 48% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +7) и Ерик Льопки (3 блока, 1 ас, 46% ефективност в атака и 23% позитивно посрещане - +2) приключиха с 16 и 15 точки, но и това не помогна за успеха.

За Перуджа Ферре Регерс (2 блока и 41% ефективност в атака) и Камил Семенюк (1 ас, 60% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +10) реализираха по 16 точки. Джовани Сангуинети и Олег Плотницкий пък се отчетоха с 14 и 13 точки за победата.

СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 3:2 (21:25, 22:25, 25:22, 25:22, 15:13)

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 4, Ферре Регерс 16, Камил Семенюк 16, Олег Плотницкий 13, Агустин Лосер 10, Джовани Сангуинети 14 - Лука Лорети-либеро (Давид Колатор, Себастиан Соле 1, Сейед Хосейни, Марко Гаджини, Матис Ено 2)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ

ЛУБЕ: СИМЕОН НИКОЛОВ 4, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 28, Матиа Ботоло 16, Ерик Льопки 15, Джовани Гарджуло 8, Антонин Климеш 6 – Фабио Балазо-либеро (Франческо Бизото, Франческо Дзопелари, Джаксън Хау 1)

Старши треньор: ДЖАНПАОЛО МЕДЕЙ.

Снимки: legavolley.it

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