Джанлоренцо Бленджини с летящ старт в Шампионската лига при жените

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини дебютира по впечатляващ начин в Шампионската лига по волейбол при жените.

Воденият от италианския специалист Нумия Веро Волей (Милано) разгроми френския Льовалоа Пари Сен Клу с 3:0 (25:20, 25:19, 25:11) в двубой от първия кръг на Група С на най-престижния европейски клубен турнир.

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Срещата се игра пред 2614 зрители в „Опикуад Арена“ в Монца и продължи 76 минути.

Бленджини записа категорична победа в дебютния си двубой в европейските клубни турнири при жените. Неговите възпитанички демонстрираха сериозно превъзходство на блокада (9:3) и в атака (49% срещу 29%).

Италианският гранд бе особено убедителен в третата част, в която поведе с 16:7 и 21:8, преди да триумфира с 25:11.

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Паола Егону бе най-резултатна за успеха с 19 точки (1 ас, 1 блок, 57% ефективност в атака - +14) и заслужено бе избрана за MVP на двубоя.

Сръбкинята Хена Куртагич (1 ас, 3 блока, 45% ефективност в атака - +6) и американката Халия Ланиер (50% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +7) добавиха по 9 точки.

Ребека Пива се отличи с 8 точки, а Анна Данези допринесе с още 6 (1 ас, 3 блока, 50% ефективност в атака - +5).

За френския тим Сириел Депие реализира 13 точки (1 ас, 1 блок, 34% ефективност в атака - +5).

Така Милано оглави класирането в Група С с 3 точки, с колкото е и турският Фенербахче, но италианският тим има по-добър точков коефициент.

В следващия си двубой в Шампионската лига Джанлоренцо Бленджини и неговите възпитанички гостуват на унгарския Вашаш (Будапеща) на 1 декември от 19:30 часа българско време.

НУМИЯ ВЕРО ВОЛЕЙ (МИЛАНО, ИТАЛИЯ) – ЛЬОВАЛОА ПАРИ СЕН КЛУ (ФРАНЦИЯ) 3:0 (25:20, 25:19, 25:11)

МИЛАНО: Франческа Бозио 1, Паола Егону 19, Халия Ланиер 9, Ребека Пива 8, Анна Данези 6, Хена Куртагич 9 – Елеонора Ферсино-либеро (Валерия Васкес Гомес, Йошино Сато, Дженифър Болдини, Алондра Тапия Крус)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ЛЬОВАЛОА ПАРИ СЕН КЛУ: Енора Данар-Селос, Сириел Депие 13, Зузана Шепелова 5, Рая Сюринкс 3, Деми Коревар 3, Фатумата Фангеду 4 – Ориан Бимел-либеро(Еми Толванен 1, Маелис Мелинар-Шантьор, Ребека Зиани, Клои Уокър, Мая Рей)

Старши треньор: КРИС ВАНСНИК.

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