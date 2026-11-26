Бленджини: Женският волейбол да е друг спорт? Никога не съм го казвал! Жените играят по-силно в защита от мъжете

След повече от две десетилетия на най-високо ниво в мъжкия волейбол, 54-годишният специалист от Торино и селекционер на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо „Кико“ Бленджини прави своя дебют в женското направление начело на Нумия Веро Волей (Милано). Визитката на наставника е респектираща – 11 трофея на клубно и национално равнище, сред които3 титли на Италия, сребърен медал от Олимпийски игри с отбора на Италия и сребро от Световно първенство с България.

Още в първите 9 кръга от първенството, макар и с идентичен титулярен състав спрямо миналия сезон, Милано демонстрира съвсем различен облик под негово ръководство. Отборът показва по-високо темпо, агресия, по-здрава психологическа устойчивост и отлична физическа подготовка – заслуга и за работата на щаба в лицето на треньорите Далдело и Капонери и кондиционния специалист Бракески. Дори поражението с 1:3 от шампиона Конеляно пред 13 000 зрители в зала „Форум“ – мач, белязан от историческото постижение на Паола Егону, която задмина рекорда на Кармен Църля – не внесе обичайното напрежение в съблекалнята.

Джанлоренцо Бленджини с летящ старт в Шампионската лига при жените

Успешният старт в Шампионската лига срещу френския Париж бе повод Бленджини да сподели първите си впечатления и виждания за новата среда.

„Направихме солиден дебют. Победата беше от ключово значение, защото в този формат на Шампионската лига всеки спечелен гейм има тежест. Към всеки противник трябва да се подхожда с нужното уважение. Отбори, които не са фаворити на хартия, играят освободено и поемат рискове, особено на сервис. Париж сервира изключително силно и с малко грешки в първия гейм и половина. Ние обаче запазихме хладнокръвие, задържахме стабилно посрещане и постепенно наложихме контрол. В третия гейм вече играхме по-спокойно, но мачът изобщо не беше лесен за откриване на турнира“, коментира треньорът.

Попитан защо не е прибегнал до сериозни ротации в състава, Бленджини разясни треньорската си философия:

„Имам щастието да разполагам не просто с основна шесторка, а със състезателки от висока класа на резервната скамейка. Това са волейболистки, които трябва да влизат в игра, когато титулярките имат колебания или отборът се нуждае от промяна. Да пуснеш класен играч само при разлика от десет или петнадесет точки е почти неуважително. Уважението към силния състезател се изразява в това да го използваш в моментите, когато отборът наистина има нужда от него. За младите като Даутова или Вирджиния ди Наполи ситуацията е друга – те трябва да трупат опит без оглед на резултата. Но като цяло в турнири като Шампионската лига или италианското първенство няма мачове за отбиване на номера.“

Относно сгъстения цикъл от срещи на всеки три дни, италианският специалист подчерта спецификите на волейбола:

„В нашия спорт умората е предимно психологическа и нервна, а не толкова физическа. Тук не е като във футбола, където след 90 минути тичане краката и белите дробове отказват за следващия двубой. Всичко опира до менталната енергия. Затова, ако искаш да избегнеш неприятни изненади, трябва винаги да излизаш в оптимално състояние. Това не означава липса на доверие към останалите състезателки, а последователност и уважение към труда на всяка една от тях.“

С баланс от десет победи и само едно поражение от началото на сезона в първенството и Шампионската лига, наставникът анализира представянето на отбора, психологическата устойчивост на състезателките и разликите при воденето на мъжки и женски тимове.

Има ли съществена разлика в приемането на треньорските решения и ротацията между мъжкия и женския волейбол от чисто емоционална гледна точка?

— Не смятам, че има разлика. Най-важното е да има ясна и открита комуникация. Като човек ценя изключително много честността и уважението. Нормално е всеки състезател да иска да бъде постоянно на полето, особено когато притежава нужните качества. За волейболистки като Сартори, новопривлечената Болдини или Сато, която е основна фигура в националния си отбор, влизането в игра при аванс от десет точки не носи реална стойност. Когато нещата се обяснят директно, състезателите не само проявяват разбиране, но и оценяват този подход, защото по този начин се защитава и развива техният потенциал.

Крие ли този подход и негативни страни?

— Основният риск е свързан с игровия ритъм. Титулярният състав играе непрекъснато и поддържа висока динамика, докато резервите губят състезателен тонус и при нужда им е по-трудно да се включат на максимално ниво. Именно затова в определени срещи правя промени в стартовата шесторка – не от подценяване на съперника, а за да балансирам натоварването. Такъв беше случаят срещу Бреша, както и в други двубои през сезона.

10 победи и само една загуба до момента. Остави ли поражението от Конеляно някакво негативно отражение?

— Всяка загуба оставя известна горчивина и това е напълно нормално, дори положителен знак. Ако едно поражение не предизвиква подобна реакция, това би означавало, че приемаш съперника за недостижим. Отбор с нашите амбиции не може да си позволи подобно мислене.

След мача самите волейболистки споделиха, че разликата между двата тима е минимална и се свежда до детайли. Споделяте ли това мнение?

— Отборът притежава изключително висока степен на самосъзнание и зрялост. Още от самото начало заварих изключително сериозен колектив. Момичетата отлично осъзнават класата на опонента и трудностите във всеки отделен мач, но също така знаят върху кои компоненти трябва да надграждаме, за да бъдем още по-конкурентоспособни. Всеки двубой има собствен сюжет. Конеляно разполага с изградена постоянност в резултатите, която им помага в ключовите моменти, и това не се дължи единствено на индивидуалната класа.

Как може да бъде измерена дистанцията между два водещи отбора във волейбола?

— Във волейбола това е много по-сложно, отколкото в леката атлетика например. На пистата хронометърът ясно показва дали съкращаваш изоставането си от съперника. При директен технически и тактически сблъсък факторите са много повече – психологическа нагласа, тактически промени и моментна форма. Всеки мач носи съвсем различен заряд.

След като минаха няколко дни от двубоя с Конеляно, промени ли се оценката за представянето?

— В тази среща ясно се видя напредък в елементите, върху които работихме усилено. Срещу изключително класен и опитен опонент успяхме да демонстрираме високо качество в отделни фази на играта. Тези детайли не бяха достатъчни за крайния успех, но показват сериозен растеж. Едно е да се представиш силно на блокада срещу отбор с предвидим разпределител, но е съвсем различно да поддържаш високи показатели на блок и в атака след посрещане срещу опонент като Конеляно. Това показва развитие и ни дава основа да насочим вниманието си към компонентите, в които имаме още пространство за подобрение.

Какви са впечатленията след първите 11 мача начело на женски тим?

— Чувствам се отлично и работата ми носи огромно удоволствие. Колективът е прекрасен, а състезателките подхождат с изключителен професионализъм, откритост и готовност за работа. Нашата професия е свързана с много труд, емоции и сериозно психологическо натоварване както по време на мачовете, така и в ежедневните двучасови тренировки. Да разполагаш с отбор с такава нагласа и всеотдайност е изключително удовлетворяващо за всеки треньор.

Треньорът Джанлоренцо Бленджини сподели интересни разсъждения относно работата си край полето, подчертавайки, че макар процесът на развитие понякога да носи дори по-голямо удовлетворение от самите победи, в професионалния спорт крайният резултат винаги остава водещ приоритет.

Специалистът категорично отхвърля твърдението, че мъжкият и женският волейбол представляват два напълно различни спорта. Според него същността се крие в индивидуалността на всеки състезател, а не в разделението по полов признак. Физическите различия са неоспорими, но няма по-добра или по-лоша категория. Успехът на един треньор се крие в умението да вникне в потенциала на състезателите и да предложи точните тактически и технически решения според техните специфични качества.

Попитан за емоционалните си реакции по време на първите си единадесет срещи – по-специално след мощни атаки на Егону или забележителни спасявания на Ферсино – Бленджини сподели с усмивка своите впечатления от женската игра и елементите, които мъжете биха могли да взаимстват.

По думите му отношението към играта в защита при дамите е изключително и често бива подценявано. Докато при мъжете фокусът пада предимно върху силния сервис и блокадата, което ги прави по-селективни в стремежа си към трудни топки, при жените се наблюдава непреклонна воля за спасяване на всяка топка. Независимо от скоростта и трудността на ситуацията, състезателките се борят до последно да задържат разиграването живо – нагласа, от която мъжкият волейбол може единствено да се поучи.

volleynews.it

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