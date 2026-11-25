Алекс Николов: Приоритетът е отборен трофей

Само 11 дни след драматичния финал за Суперкупата на Италия Александър и Симеон Николови отново ще се изправят срещу шампиона Сър Суза Скай Перуджа. Този път залогът е лидерската позиция в италианската Суперлига, а Кучине Лубе Чивитанова има възможност да изравни и клубен рекорд.

Двубоят е в четвъртък (26 ноември) от 21:30 ч. б.в. в зала „ПалаБартон Енерджи“. Срещата е от десетия кръг на първенството, но е изтеглена напред заради участието на Перуджа в Световното клубно първенство през декември.

В интервю пред Андреа Скока от италианското издание QS Quotidiano Sportivo българският национал Александър Николов демонстрира увереност преди поредния сблъсък между двата гранда.

„Календарът казва, че трябва да отидем в Перуджа, и ние отиваме там, за да победим“, заяви посрещачът.

Перуджа оглавява класирането с 19 точки от седем мача, докато Лубе има 18 точки от шест срещи. Отборът на Джампаоло Медеи е единственият в Суперлигата, който до момента не е загубил нито една точка.

Дори победа с 3:2 гейма ще изведе Лубе начело, при това с мач по-малко от шампионите. Успех с 3:0 или 3:1 гейма пък ще позволи на отбора да изравни най-доброто си начало на първенство, откакто клубът се премести в Чивитанова през 2015 г. – седем последователни победи с максимален точков актив, постигнати през сезон 2019/20.

Николов подчерта значението на високата позиция в края на първия полусезон за определянето на двойките в четвъртфиналите за Купата на Италия, но не постави преследването на рекорда над самата победа.

"Това би ни осигурило категорично първо място в класирането, дори с един мач по-малко от тях. През последните години видяхме колко е важно да завършим първия мач на върха преди четвъртфиналите на Купата на Италия."

На 15 ноември Лубе пропусна възможността да спечели първия си трофей за сезона, след като поведе с 2:0 гейма и 19:15 в третата част, но допусна пълен обрат.

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Перуджа триумфира с 3:2 гейма, въпреки 28-те точки на Александър Николов.

Според българина на Лубе са били необходими само още две-три минути висока концентрация, за да затвори мача, след като през първата половина на финала отборът е демонстрирал значително по-високо ниво на игра.

Съперничеството между двата клуба вече има характер на дерби. Попитан кой от волейболистите на Перуджа би искал да отстрани от състава на противника, Николов шеговито признава, че всеки, който носи фланелката на шампионите, му създава неудобство.

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След като през миналия сезон оглави класацията на реализаторите в италианската Суперлига, Александър Николов бе попитан дали сега се стреми към първото място и при изпълнителите на начален удар по брой асове.

Българинът категорично постави спечелването на отборен трофей над индивидуалните постижения. С усмивка той отбеляза, че бързите победи на Лубе и малкият брой изиграни геймове всъщност ограничават възможностите му да записва асове.

"Приоритетът е да спечелим отборен трофей. Проблемът е, че играем малко геймове, печелим бързо и имам малко шансове да направя още асове."

В интервюто Александър коментира и силното представяне на по-малкия си брат Симеон, чиито качества не са изненада за него. Италианското издание вече нарича тандема на двамата български национали „Bulg Brothers“ – българските братя.

Посрещачът разкри, че е зарадвал брат си с оригинален подарък за неговия 20-и рожден ден на 24 ноември.

Самият Александър ще навърши 23 години на 30 ноември, а пожеланието му е да запази настоящото си добро физическо и психическо състояние.

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