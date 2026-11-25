Мони Николов преди дербито Перуджа - Лубе: Искаме да спечелим дори на толкова трудно място

Истински волейболен спектакъл предстои в италианския елит, където Сир Суса Скай Перуджа и Кучине Лубе Чивитанова ще се изправят един срещу друг в зала „Пала Бартон Енерджи“. Изтегленият сблъсък от десетия кръг на редовния сезон в Суперлига Кредием Банка ще се изиграе в четвъртък, 26 ноември, от 20:30 часа българско време.

Промяната в календара и провеждането на двубоя между шестия и седмия кръг се налага заради предстоящото участие на Перуджа на Световното клубно първенство през декември в Полша.

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Битка за лидерската позиция и реванш за Суперкупата

Залогът в срещата е огромен. Тимът на Лубе се намира в отлична форма от старта на първенството, като записа шест чисти победи и пълен актив от точки. Настоящ водач в таблицата обаче е съставът на Анджело Лоренцети, който има аванс от едва една точка, но и мач повече.

За волейболистите, водени от Джампаоло Медей, това ще бъде и отлична възможност за реванш след болезнената загуба във финала за Суперкупата „Дел Монте“, където съперникът им сътвори обрат в заключителните минути.

За Чивитанова програмата е изключително натоварена. Капитанът Фабио Балазо и неговите съотборници ще трябва бързо да презаредят силите си след дербито, тъй като в неделя, 29 ноември, приемат Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца в среща от седмия кръг. В Перуджа тимът ще разчита и на сериозна подкрепа, като над 100 привърженици от фенклуба „Предаторс“ ще пътуват, за да подкрепят отбора.

По повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени италианските женска и мъжка волейболни лиги, заедно с Асоциацията на италианските волейболисти (АИП), се обединяват в кампания срещу насилието и дискриминацията. В мачовете от този кръг състезателите и състезателките излизат на полето с червен знак или аксесоар като символ на солидарност и институционална ангажираност.

Поглед към съперника

Перуджа разполага с нов облик на игрището, като капитанът и разпределител Симоне Джанели си партнира с новото попълнение на поста диагонал Фере Регерс от Белгия. Негова алтернатива е дебютантът в първенството Давид Колатор. В центъра сериозно присъствие има италианският национал Джовани Сангуинети, който си партнира с аржентинеца Агустин Лосер, ветерана Себастиан Соле и Федерико Крозато.

Посрещането и атаката по краищата са поверени на звездата Камил Семенюк и Олег Плотницки, подпомагани от новите попълнения Сейед Матин Хосейни (Иран) и Матис Ено (Франция). На поста либеро се залага на младите таланти Лука Лорети и Марко Гаджини. Втори разпределител е младият Стефано Кападона. Треньорският щаб остава начело с Анджело Лоренцети, подпомаган от Масимилиано Джакарди, статистика Микаел Анджелети и кондиционния специалист Себастиан Кароти, докато Масимо Колачи вече заема поста технически директор в клуба.

Симеон Николов: „Отиваме за победа на труден терен“

Българският разпределител на Кучине Лубе Чивитанова Симеон Николов сподели очакванията си преди възловия мач:

„Предстои ни изключително важна седмица с две дербита – първо гостуваме на Перуджа, а след това приемаме Пиаченца. В мача за Суперкупата доказахме, че можем да се противопоставим напълно равностойно на може би най-силния отбор в света. Като състезатели на Лубе ние не отиваме в Умбрия просто за да направим добро представяне, а искаме да спечелим дори на толкова трудно място. За да победиш съперник като Сир, трябва да задържиш максимално високо ниво от първата до последната точка. Случилото се в Парма бе ценен урок за нас.“

Волейболните фенове в Италия са в очакване на нов интригуващ сблъсък между грандовете Сър Суза Скай Перуджа и Кучине Лубе Чивитанова. Двата отбора се изправят един срещу друг малко след финала за Суперкупата, като залогът този път са ценни точки от редовния сезон.

Разпределителят на Лубе Франческо Дзопелари не скри вълнението си от завръщането в залата на бившия си тим:

„Усещането да се върна в Перуджа като съперник е невероятно. Ще бъде много емоционално да изляза в „Пала Бартон Енерджи“ с екипа на Лубе. Пазя прекрасни спомени от престоя си в Умбрия, но сега съм състезател на „червено-белите“. Готови сме да излезем на терена и да се изправим срещу „Блок Девълс“ за втори път в рамките на кратък период. Развръзката от двата дни за Суперкупата остави известен горчив вкус у нас, но и увереност, че можем да играем на изключително високо ниво. В спорта трябва да се гледа само напред. Искаме да завършим първия полусезон със солиден точков актив, за да си осигурим възможно най-добър жребий за Купата на Италия.“

От лагера на домакините центърът на Перуджа Джовани Сангуинети подчерта, че срещата ще има съвсем различен характер спрямо предишния им дуел:

„Този двубой със сигурност ще се различава от финала за Суперкупата, защото всеки мач носи своя собствена история. Особено когато противопоставянето е в разгара на шампионата, а не в турнирна битка на директна елиминация. Съперникът ще дойде пределно мотивиран и амбициран за реванш след поражението в Парма. Очаква ни тежък двубой, който отново ще ни постави на изпитание. Ще се опитаме да надградим представянето си, извличайки поуки от показаното в неделя срещу Пиаченца.“

Главен съдия на срещата ще бъде Винченцо Карчоне, подпомаган от втория рефер Марко Дзаватер, като и двамата арбитри са от Рим.

В исторически план съперничеството между двата клуба наброява 79 срещи. Перуджа има предимство с 43 победи, докато тимът от Чивитанова е триумфирал 36 пъти. В състава на гостите личи името на Франческо Дзопелари, който през сезон 2024/2025 носи екипа именно на тима от Перуджа.

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Преследване на индивидуални рекорди

Редица състезатели са близо до достигането на юбилейни показатели:

Редовен сезон 2026/2027: Камил Семенюк се нуждае от 24 точки до кота 100, а Олег Плотницки е на 36 точки от границата от 100 точки за Перуджа. От състава на Лубе Ерик Льопки е на 35 точки от стотната си точка, докато българският посрещач Александър Николов е само на 9 успешни атаки от постигането на 100 успешни нападения.



Всички турнири през сезон 2026/2027: Семенюк е на 14 успешни атаки от кота 100, а Плотницки е на 6 точки и 27 реализирани атаки от същия актив за Перуджа. При Лубе Льопки се нуждае от 11 точки и 28 успешни атаки до границата от 100, докато Матия Ботоло е на 21 точки от своята стотна точка. В кариерата (редовен сезон): Олег Плотницки е само на 1 среща от изиграването на 200 мача, Себастиан Соле е на 1 ас от кота 100, а Федерико Крозато се нуждае от 4 блокади за достигане на 100 за Перуджа. При гостите Дзопелари е на 3 успешни блокади от стотната в кариерата си в първенството. Общо в Суперлигата и всички клубни турнири: Соле се нуждае от 20 точки, за да достигне внушителните 3000 точки, Агустин Лосер е на 4 блокади от кота 300, а Симоне Джанели е пред достигане на 1500 точки (остават му 8) и 600 блокади (остават му 5) за „черно-белите“.

Къде да гледаме двубоя?

Срещата ще се излъчва на живо в ефира на Рай Спорт с коментатори Еди Дембински и Мате Пиано, както и онлайн чрез платформата ВиБиТиВи. Радиослушателите могат да следят развоя по Радио Аранча Нетуърк с коментар на Джанлука Паскучи или през мобилното приложение Радио ТВ Аранча енд мор. Актуална информация ще бъде публикувана и в официалните канали на Лубеволей в социалните мрежи.

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