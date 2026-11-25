Димитър Димитров с 9 точки при загуба на Олщин в Полша

Българският национал Димитър Димитров и неговият Енерга Индикпол АЗС (Олщин) допуснаха домакинска загуба в полската Тауронлига.

Олщин отстъпи пред Асеко Ресовия (Жешув) с 1:3 (10:25, 19:25, 25:22, 16:25) в двубой от 8-ия кръг, игран пред 4000 зрители в зала „Урания“.

Димитър Димитров започна двубоя като резерва, но се появи в игра още в първия гейм и завърши срещата с 9 точки (1 ас, 47% ефективност в атака – +5).

Българският диагонал бе титуляр в последните два гейма и стана втори по резултатност за своя тим заедно с Павел Чешлик.

Германецът Мориц Карлицек бе най-резултатен за домакините с 12 точки (4 аса, 1 блок, 37% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане).

Павел Чешлик добави 9 точки (3 блока, 86% ефективност в атака – +6).

Германецът Тобиас Бранд бе най-резултатен за Ресовия със 17 точки (2 аса, 1 блок, 56% ефективност в атака и 24% позитивно посрещане – +9).

Словенският национал Клемен Чебул се отличи с 16 точки (5 аса, 2 блока, 50% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане – +11).

Лукаш Качмарек добави 11 точки (1 блок, 48% ефективност в атака – +9), а Матеуш Поремба се отчете с 10 точки (1 ас, 2 блока, 64% ефективност в атака – +6).

Out Of Context... #TAURONLiga Screen: Polsat Sport 1. https://t.co/dYqYJY1ilM — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) November 25, 2026

За най-полезен играч (MVP) на двубоя бе избран разпределителят на Ресовия Марчин Януш, който записа 4 точки, 3 блока и 41 асистенции.

ПОЛША – ТАУРОНЛИГА, 8-и кръг

ОЛЩИН – РЕСОВИЯ (ЖЕШУВ) 1:3 (10:25, 19:25, 25:22, 16:25)

ОЛЩИН: Лукаш Козуб 1, Артур Шварц 5, Мориц Карлицек 12, Павел Халаба 6, Якуб Майхшак, Карол Урбанович 1 – Якуб Чунайтис – либеро (ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 9, Павел Чешлик 9, Кацпер Шенкевич 3, Северин Липински 2, Карол Борковски 1, Йоханес Тиле, Куба Хаврилюк)

РЕСОВИЯ: Марчин Януш 4, Лукаш Качмарек 11, Тобиас Бранд 17, Клемен Чебул 16, Матеуш Поремба 10, Бела Флориан Барта 8 – Павел Заторски – либеро (Виктор Новак, Камил Квасовски, Дани Демяненко, Карол Бутрин, Михал Потера, Тимотеуш Леник).

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