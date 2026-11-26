Дамян Колев блести с 86% позитивно посрещане, но Лудвигсбург отпадна от Купата на Германия

Българският национал Дамян Колев изигра силен мач за своя Барок Волейс (Лудвигсбург), но тимът му приключи участието си в турнира за Купата на Германия.

Лудвигсбург отстъпи у дома пред Берлин Рисайклинг Волейс с 0:3 (23:25, 21:25, 22:25) в четвъртфинален двубой от надпреварата, продължил 72 минути.

Дамян Колев игра като титулярно либеро и в трите гейма и се отличи с впечатляващите 86% позитивно посрещане и 79% перфектно посрещане. Българският национал посрещна 14 сервиса и допусна само една грешка.

Колев записа значително по-добри показатели от именития си колега в състава на Берлин – американския национал Ерик Шоджи, който завърши с 67% позитивно посрещане и 44% ефективност при посрещане.

Въпреки превъзходството на домакините на посрещане (73% срещу 56%), столичани бяха по-убедителни в атака (57% срещу 44%), на блокада (7:5) и от сервис (4:3).

Най-резултатен в двубоя бе румънският диагонал на Берлин Александру Раца с 18 точки (2 блока, 52% ефективност в атака – +10).

Флориан Краге-Бревиц добави 10 точки (3 блока, 78% ефективност в атака – +8), а американецът Нолан Флексън се отличи с 9 точки (2 аса, 47% ефективност в атака).

За Лудвигсбург най-резултатен бе Мариус Бюхи с 16 точки (2 аса, 42% ефективност в атака).

Адриан Мол добави 15 точки (1 ас, 2 блока, 52% ефективност в атака и 68% позитивно посрещане).

Така Берлин записа втора поредна победа над Дамян Колев и съотборниците му в рамките на пет дни, след като в събота спечели с 3:0 и двубоя между двата отбора от Бундеслигата.

КУПА НА ГЕРМАНИЯ – 1/4-ФИНАЛ:

ЛУДВИГСБУРГ – БЕРЛИН РИСАЙКЛИНГ ВОЛЕЙС 0:3 (23:25, 21:25, 22:25)

ЛУДВИГСБУРГ: Алфред Бринк 1, Мариус Бюхи 16, Ян Хубер 2, Адриан Мол 15, Бен-Симон Бонин 1, Кейлъб Липскомб 7 – ДАМЯН КОЛЕВ-либеро (Тим Кьопфли, Грегор Миге, Максим Гюнтер 2)

Старши треньор: ПАТРИК ЩОЙЕРВАЛД

БЕРЛИН: Джошуа Туанинга, Александру Раца 18, Тим Коопс 7, Нолан Флексън 9, Флориан Краге-Бревиц 10, Николас Зерба 7 – Ерик Шоджи (либеро) (Максимилиан Трайтер – либеро, Рубен Шот, Артур Венер 1)

Старши треньор: АНДРЕА АНАСТАЗИ.

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