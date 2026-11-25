Интер - Щутгарт (съставите)

Интер посреща Щутгарт в много важен двубой и за двата тима от 5-ия кръг в основната фаза на Шампионска лига. "Нерадзурите" не се представят никак убедително до момента, като загубиха последователно от Реал Мадрид и Брюж, но след това спечелиха срещу Шахтьор (Донецк) и Фейенорд. Днес съставът на Кристиан Киву ще преследва задължителен успех у дома, с който да запази шансове да финишира в топ 8 и да отиде директно на осминафиналите.

Щутгарт имаше по-лесна програма в началото, като победи Вкинг и Слован (Братислава), а после направи домакинско равенство с Атлетико Мадрид. Единственото поражение на "швабите" до момента дойде в 4-тия кръг на турнира - 0:2 при гостуването на Галатасарай.

I nerazzurri per questa sfida di Champions League ✨ https://t.co/q8kXMMUuU7 — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 25, 2026

Das ist unsere Aufstellung für das UEFA Champions League-Spiel gegen Inter Mailand: 41 Seimen - 3 Hendriks, 4 Vagnoman, 7 Mittelstädt, 9 Demirovic (C), 10 Führich, 11 El Khannouss, 24 Chabot, 28 Nartey, 29 Jeltsch, 47 Spalt Auf der Bank: 1 Bredlow - 2 Al-Dakhil, 6 Stiller, 8 Tomas, 14 Jaquez, 16 Karazor, 17 Pejcinovic, 18 Leweling, 21 Prömel, 22 Assignon, 26 Undav, 44 Sauer #VfB | #VfB1893 | #StuttgartInternational | #UCL | #INTVfB — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) November 25, 2026

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Снимки: Gettyimages