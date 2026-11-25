Интер посреща Щутгарт в много важен двубой и за двата тима от 5-ия кръг в основната фаза на Шампионска лига. "Нерадзурите" не се представят никак убедително до момента, като загубиха последователно от Реал Мадрид и Брюж, но след това спечелиха срещу Шахтьор (Донецк) и Фейенорд. Днес съставът на Кристиан Киву ще преследва задължителен успех у дома, с който да запази шансове да финишира в топ 8 и да отиде директно на осминафиналите.
Щутгарт имаше по-лесна програма в началото, като победи Вкинг и Слован (Братислава), а после направи домакинско равенство с Атлетико Мадрид. Единственото поражение на "швабите" до момента дойде в 4-тия кръг на турнира - 0:2 при гостуването на Галатасарай.
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