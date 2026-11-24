Камата, Бала и Пинко посетиха полицейската академия

Три емблематични имена в историята на българския футбол, които са част от Фондация "Национали 94" - Христо Стоичков, Красимир Балъков, Пламен Николов и председателят на контролния съвет Венцислав Рангелов бяха специални гости на Академията на МВР по покана на ректора старши комисар проф. д-р Илин Савов, д.н., и заместник-ректорите комисар доц. д-р Милорад Йорданов и комисар проф. д-р Добромир Доков.

Срещата постави акцент върху ценности, които обединяват големия спорт и полицейската професия - мотивация, дисциплина, постоянство, работа в екип и лична отговорност. В откровен разговор с бъдещите полицейски служители тримата именити спортисти споделиха своя професионален опит и уроците, които са научили по пътя към върховите спортни постижения. Акцентът беше върху изграждането на характер, спазването на правилата в условия на напрежение, поддържането на висока лична подготовка и отговорността към отбора.

Това са качества, които имат особено значение и в полицейската професия. Там дисциплината, физическата и психическата устойчивост, доверието между колегите и способността за бързи и правилни решения са не просто професионални изисквания, а предпоставка за опазването на човешкия живот и сигурността на гражданите. Специално внимание беше отделено на ролята на спорта, физическата активност и здравословния начин на живот като неразделна част от подготовката на съвременния полицейски служител.



Снимка: Академия на МВР

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