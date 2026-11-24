Левски пуска в петък билетите за Лилестрьом

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Левски обяви, че в петък (27 ноември) в 10:00 ч. стартира продажбата на билети за мача срещу Лилестрьом от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят е на 10 декември, четвъртък, от 22:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Пропуските ще се продават онлайн. Във вторник, 1 декември, билетите ще бъдат налични и на касата пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов" от 10:00 до 19:14 часа. В деня на мача (10 декември, четвъртък), при наличието на непродадени пропуски, ще бъдат отворени касите на Националния стадион на ул. "Гурко" от 10:00 часа до края на първото полувреме на мача. От клуба напомнят, че в сила остава инициативата "семеен сектор", като за целта са отделени три блока в Сектор Г.

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Цени на билетите:

Сектор A, Ложи 3, 4, 5, 6 и 7: 65 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A, Блокове 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – 40 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б, Блокове: 16, 17, 18, 25, 26, 27 – 25 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б, Блокове: 19, 20, 21, 22, 23 и 24 – 20 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В, Блокове 28, 29, 30, 31, 32 и 33 – 35 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г, Блокове – 39, 40, 41 и 42 – 20 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

СЕМЕЕН СЕКТОР

* Сектор Г: блокове 43, 44 и 45 – 25 € (+1 дете – 30 €, +2 деца – 35 €, + 3 деца 40 €)

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на Националния стадион "Васил Левски".

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