Дакота Дичева и Ивет Горанова гостуваха в Спортно училище “Генерал Владимир Стойчев“

Шампионката на PFL Дакота Дичева и олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова посетиха Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев“ в София, където бяха посрещнати от ученици и преподаватели в препълнена зала. Организатор на инициативата е MAX FIGHT, който продължава да създава възможности за срещи между утвърдени спортисти и младото поколение, с цел да вдъхновява бъдещите шампиони.

Посрещането беше организирано по български – с традиционна питка, а директорът на училището Борис Борисов приветства специалните гости и им поднесе подаръци от името на учебното заведение.

По време на срещата Ивет Горанова сподели, че се чувства особено близо до учениците, тъй като самата тя е завършила спортно училище в Плевен. Олимпийската шампионка разказа за пътя си в спорта и за значението на постоянството, дисциплината и упоритата работа в преследването на големите цели.

Дакота Дичева също се срещна отблизо с младите спортисти, отговори на многобройните им въпроси, раздаде автографи и сподели повече за своята кариера и връзката си с България. Тя разказа, че къщата на баба ѝ се намира в Самоков и разкри мечтата си един ден да я ремонтира, да се завърне в България и да отвори собствено спортно училище.

В края на срещата директорът Борис Борисов изрази благодарността си към гостите и организаторите, като сподели надеждата си, че един ден България ще има спортисти, достигнали подобни висоти в световния спорт.

“Дай Боже, ние някога да имаме спортист на толкова високо ниво“, каза директорът.

Инициативата е част от програмата на MAX FIGHT през седмицата на MAX FIGHT 67, която включва срещи с фенове със световната шампионка с българска кръв - Дакота Дичева и вдъхновяването на следващото поколение.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google