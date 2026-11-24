Нийл Магни влиза в своята битка номер 39 в UFC

Ветеранът Нийл Магни е уговорил своята 39-а битка в най-популярната ММА организация. В рамките на събитието UFC Fight Night 297 опитният американец (32-14) ще срещне намиращия се във възход украинец Даниил Донченко (15-2 ММА) в трирундов дуел в полусредна категория. Сблъсъкът е насрочен за 23 януари и ще се проведе в залата „META Apex“ в Лас Вегас, съобщават от mmajunkie.com.

Още с първия съдийски сигнал Магни ще влезе в историята, овладявайки еднолично третата позиция във вечната ранглиста по брой изиграни срещи в UFC. Към момента той дели мястото с Доналд Серони с по 38 двубоя, като пред тях остават единствено Андрей Арловски (42) и абсолютният лидер Джим Милър (48).

39-годишният Магни е част от организацията от 2012 година и си е спечелил славата на състезател, готов да се бие навсякъде и по всяко време. Макар статистиката му в последните девет изяви да е 5 победи и 4 загуби, пораженията му са дошли само срещу топ имена в дивизията като Карлос Пратес, Майкъл Моралес, Иън Мачадо Гари и Ярослав Амосов.

За пореден път опитният боец ще посрещне устремен към върха млад талант. 25-годишният Донченко се представя безапелационно досега под банера на UFC. След като спечели турнира „The Ultimate Fighter 33“ с технически нокаут над Родриго Сезинандо, той постигна последователни победи срещу Алекс Мороно, Тео Бергрен и Пуна Сориано.

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