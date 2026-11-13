Дакота Дичева и Никола Дипчиков ще проведат съвместен семинар в София

Професионалните ММА бойци Никола Дипчиков и Дакота Дичева ще изнесат съвместен семинар в София. Тренировката с двамата бойци ще се проведе на 25 ноември от 13:00 часа в "Lonsdale Boxing Club". Всеки може да се включи в заниманието с вход свободен.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че непобедената в 16 професионалния ММА двубоя Дичева ще бъде специален гост и на събитието MAX FIGHT 67 в Бургас.

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Тренировката с двамата нокаутьори е част от инициативата MMA Generation. Три дни преди семинара в София Никола Дипчиков ще изнесе и семинар в Русе, заедно с родения в Русе боец - Светлозар Савов. До този момент Дипчиков и Савов са провели съвместни семинари в Габрово и Пловдив.

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