Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Дакота Дичева и Никола Дипчиков ще проведат съвместен семинар в София

  • 13 ное 2026 | 15:23
  • 380
  • 0
Дакота Дичева и Никола Дипчиков ще проведат съвместен семинар в София

Професионалните ММА бойци Никола Дипчиков и Дакота Дичева ще изнесат съвместен семинар в София. Тренировката с двамата бойци ще се проведе на 25 ноември от 13:00 часа в "Lonsdale Boxing Club". Всеки може да се включи в заниманието с вход свободен.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че непобедената в 16 професионалния ММА двубоя Дичева ще бъде специален гост и на събитието MAX FIGHT 67 в Бургас.

Дакота Дичева - световната ММА сензация с българска кръв пристига в България за MAX FIGHT 67
Дакота Дичева - световната ММА сензация с българска кръв пристига в България за MAX FIGHT 67

Тренировката с двамата нокаутьори е част от инициативата MMA Generation. Три дни преди семинара в София Никола Дипчиков ще изнесе и семинар в Русе, заедно с родения в Русе боец - Светлозар Савов. До този момент Дипчиков и Савов са провели съвместни семинари в Габрово и Пловдив.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Близо 100 състезатели на фестивал на бойните спортове в Кнежа

Близо 100 състезатели на фестивал на бойните спортове в Кнежа

  • 13 ное 2026 | 16:08
  • 120
  • 0
Шест месеца затвор за Усман Нурмагомедов

Шест месеца затвор за Усман Нурмагомедов

  • 13 ное 2026 | 15:38
  • 2803
  • 1
Еди Хърн загатна за супербитка

Еди Хърн загатна за супербитка

  • 13 ное 2026 | 14:40
  • 631
  • 0
Джарон Енис и Джош Кели в сблъсък за три световни титли в Атланта

Джарон Енис и Джош Кели в сблъсък за три световни титли в Атланта

  • 13 ное 2026 | 13:04
  • 572
  • 0
Усман Нурмагомедов получи забрана за RAF в Абу Даби след нападението над Мераб Двалишвили

Усман Нурмагомедов получи забрана за RAF в Абу Даби след нападението над Мераб Двалишвили

  • 13 ное 2026 | 12:59
  • 875
  • 0
Боец на UFC бе приет по спешност в болница след предполагаема свръхдоза

Боец на UFC бе приет по спешност в болница след предполагаема свръхдоза

  • 13 ное 2026 | 12:46
  • 793
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

  • 13 ное 2026 | 14:39
  • 5795
  • 39
Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

  • 13 ное 2026 | 14:30
  • 5793
  • 15
България пее само за победа!

България пее само за победа!

  • 13 ное 2026 | 07:54
  • 20158
  • 74
Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

  • 13 ное 2026 | 08:47
  • 12914
  • 25
Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

  • 13 ное 2026 | 10:28
  • 7692
  • 8
Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

  • 13 ное 2026 | 15:58
  • 523
  • 0