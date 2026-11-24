Костадин Кърджалийски се завръща на ринга

Многократният шампион на България по кикбокс Костадин Кърджалийски се завръща на професионалния ринг след две години пауза. Той ще се бие срещу Тодор Георгиев в 3-рундов двубой по правилника на К-1. Двубоят е сред дербитата на бойното шоу Pro Fight 29, което ще се проведе на 19 декември в Дупница.

„Имаше много причини да спра с мачовете. Бях направил две дълги години със състезания. Мач след мач при аматьорите и професионалистите – разказа за Спортната джунгла Костадин Кърджалийски. – Сгодих се, жена ми забременя, а после се роди детенцето. Не исках да я притеснявам, когато беше бременна. Тя го преживява емоционално. Сега мотивацията се засили заради дъщеричката. Тази пауза ми се отрази положително, защото се върна мотивацията и желанието. Преди беше леко изгубено. Бих се предизвикал, за да стигна на възможно най-горното стъпало. Винаги съм искал да играя извън България. С някой класен чужденец.“

Млади надежди на българския кикбокс влизат в битка на Pro Fight 29

„Веднъж с Тодор Георгиев сме играли по регламента на на лоукик през 2024-а. Във финала. Тогава го победих, но мачът не беше лек – припомня Костадин Кърджалийски. – Първият рунд беше за мен. Във втория бях колеблив, но в третия затвърдих победата. Тодор продължава да тренира и да надгражда. Мисля, че ще стане хубава битка. Той е мъжко момче.“

Основната част от подготовката на Кърджалийски минава в Гоце Делчев.

„Готвя се основно тук с Таню Дикански и Марио Говедаров. Както и с по-малките момчета от клуба Георги, Антонио, Мариян и Иво – добави опитният кикбоксьор. – С моя треньор Деян Топалски поддържаме връзка. Ходя на спаринги в София, когато имам възможност. Дидо коригира грешките и правим промени.“

„Не съм излизал от форма за тези две години отсъствие. Непрекъснато съм в залата. Реших отново да играя, защото ми се качва на ринга – мотивира се Костадин Кърджалийски. – Добре съм физически и психически. Защото иначе ще ме е яд, когато остарея.“

Успоредно със своите тренировки Костадин Кърджалийски развива нова генерация български кикбоксьори в неговия клуб.

„Развиваме се доста добре като за малък град. Има доста желаещи да тренират. Повечето са дечица – доволен е елитният състезател. – Тази ни е най-силната година. Имаме световна вицешампионка при 16-годишните. Имаме и държавни шампиони и медалисти. Сега се готвим за международния турнир в Козлодуй. Ще ходим с рекордните за нас 11 човека.“

Снимка: Спортната джунгла

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