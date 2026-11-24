Министър Керязов се срещна със с Дакота Дичева

"Пред теб тепърва предстоят още много успехи. Ние в България се гордеем с теб и с всичко, което постигаш на световната спортна сцена"

Това заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на срещата си с една от най-големите звезди на световния ММА Дакота Дичева. Министърът поздрави състезателката за впечатляващите ѝ постижения, професионализма и постоянството. Той подчерта, че успехите ѝ са вдъхновение за младите хора и доказателство, че талантът, съчетан с много труд, дисциплина и вяра в собствените възможности, може да отведе човек до върха.

По време на разговора Дакота Дичева разказа за бъдещите си планове и амбиции, развитието на професионалната си кариера и предизвикателствата по пътя към световния връх. Тя сподели за трудностите, лишенията и постоянната работа, които стоят зад спортните успехи, както и за ключовата роля на семейството и неговата подкрепа. Особено място в разговора зае силната ѝ връзка с България и българските ѝ корени. Дакота сподели за специалните моменти, които свързва с посещенията си в страната, за любовта си към родината на своя баща и за желанието си един ден да се състезава пред българска публика.

На срещата присъстваха още Любен Джубрилов, президент на Асоциацията на професионалните бойни спортове в България, майка ѝ Лиса Хауърт, баща ѝ Иво Дичев и двамата ѝ братя, единият от които е част от нейния треньорски екип.

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