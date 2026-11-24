Олимпийски шампион се завръща след първото му поражение в UFC

Малко повече от четири месеца след като претърпя първа загуба в професионалния ММА, Гейбъл Стийвсън ще опита да се върне на победния път на UFC 336.

От бойната верига обявиха в понеделник, че олимпийският шампион и надежда в тежка категория Стийвсън (4-1) ще излезе за трети път в октагона на 30 януари в Торонто. Негов опонент ще бъде Терънс Чатман (5-2), който от своя страна прави второ появяване под егидата на промоцията.

26-годишният Стийвсън започна отлично в дебюта си през юли с нокаут в първия рунд над Елайша Елисън. Следващата му среща обаче не протече по план, тъй като бе нокаутиран от Шон Шараф само 12 секунди след началото на битката им на UFC 331 през септември.

Чатман загуби дебютния си мач на UFC Fight Night 285 през август, когато бе принуден да се предаде от Антъни Уинт още в откриващия рунд.

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